Cooperan Villa Clara y Cienfuegos en solución para abasto de agua

Ante la actual situación de reducción en la disponibilidad de agua para el consumo humano, autoridades de las provincias de Cienfuegos y Villa Clara trazan una estrategia conjunta para garantizar el suministro a la población cienfueguera.

La clave de esta operación es trasvasar agua desde la Presa Hanabanilla, ubicada en Villa Clara, hacia Paso Bonito, la principal fuente de abasto para la ciudad de Cienfuegos.

La medida busca paliar la situación provocada por la intensa sequía que afecta gravemente los niveles en Paso Bonito.

«La situación es compleja y requiere de medidas innovadoras», declaró Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos. «Gracias a la solidaridad y la colaboración con la provincia de Villa Clara, hemos podido implementar esta estrategia, que permitirá atenuar el impacto de la sequía en la población».

La estrategia contempla la utilización de un sistema de bombeo y canales existentes para trasladar el líquido desde Hanabanilla hasta Paso Bonito. Se dispone del personal especializado y recursos técnicos para garantizar la eficiencia y seguridad del proceso.

Se espera que la primera entrada de agua llegue a Paso Bonito en las próximas 48 horas.

Las autoridades en el territorio sureño reconocen que esto es solo una medida temporal y no una solución definitiva al problema de la sequía.

Se exhorta a la población a realizar un uso responsable del agua, evitando el derroche y priorizando el consumo esencial. (Tomado del portal del Gobierno Cienfuegos)