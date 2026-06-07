Informan sobre celebración del 22 Congreso de la CTC

Bajo el lema Por Cuba Juntos Creamos, el movimiento sindical abordará temas cruciales para el país en el 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), que tendrá sus sesiones finales por videoconferencia los días 26 y 27 de junio.

Así lo confirmó hoy el miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión Organizadora, Osnay Miguel Colina, quien explicó que el cónclave no se realizará de la manera convencional debido a las difíciles condiciones existentes en el país, que exigen la mayor racionalidad posible.

Al comparecer en el Noticiero del mediodía de la Televisión Cubana, Colina precisó que, en La Habana, participarán los delegados de la provincia y los candidatos a integrar el Consejo Nacional de la CTC.

De acuerdo con el directivo, entre los principales temas a debatir en el evento destacan la defensa de la Patria, y propuestas que ayuden a impulsar la producción y a las empresas cubanas, así como las tareas priorizadas del programa de Gobierno 2026.

Asimismo, añadió, se debatirá sobre el fortalecimiento de la participación de los trabajadores y la organización sindical en las decisiones administrativas desde la asamblea de afiliados.

El papel protagónico y propositivo de las organizaciones sindicales en los colectivos laborales, hacia la comunidad y en la comunidad será otra temática de análisis en el Congreso.

En todo el país, la CTC tiene más de dos millones de trabajadores afiliados a 18 sindicatos nacionales.