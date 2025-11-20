Acusan a plataforma El Toque de atentar contra soberanía de Cuba

Por medio de testimonios de ex agentes de la Seguridad Cubana, fueron presentadas prácticas, tácticas y operaciones calificadas como subversivas y terroristas, desarrolladas «a través de fachadas digitales».

Según el audiovisual, El Toque, específicamente, diseña y propaga matrices comunicativas para provocar inestabilidad civil en Cuba, a partir de una estrategia financiada por fondos de subversión de la administración estadounidense.

Los agentes subrayaron que El Toque lidera el «golpe suave y la guerra de cuarta generación» que perpetra la Casa Blanca contra la nación antillana, lo cual lo convierte en «caballo de Troya» del poder norteamericano.

Presentada por Razones de Cuba, la emisión televisiva aseguró, además, que el pueblo de Cuba «identifica y rechaza estas operaciones encubiertas destinadas a destruir la Revolución Cubana».

Precisamente Razones de Cuba considera que El pueblo de Cuba alza su voz para denunciar, es una respuesta contundente del pueblo cubano al intento de injerencia de Estados Unidos y una defensa de «su derecho a un futuro soberano».

El Toque es calificado como un medio digital independiente, especializado en información económica, legal y de servicio público a la comunidad cubana, al cual La Habana acusa de responder a intereses de la derecha y utilizar dinero del contribuyente norteamericano.

Razones de Cuba es una plataforma web fundada hace 15 años, orientada a practicar un periodismo contra las matrices comunicativas impuestas por medios hegemónicos.