Cuba celebra el Día del Constructor

Cuba conmemora hoy el Día del Constructor, fecha instituida en 1972 por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, durante el III Congreso de los Constructores, en homenaje a Armando Mestre Martínez, mártir del sector y expedicionario del Granma.

En un mensaje en la red social X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saludó al gremio y los instó al ejercicio cotidiano de la cultura del detalle:

Por todo cuanto necesitamos construir, reconstruir y embellecer, en nuestra Patria golpeada sin piedad por seis décadas de bloqueo y severos ciclones, agradecemos a los constructores su esforzada labor y los saludamos en su Día. Defiendan calidad y belleza. #Cuba lo merece. pic.twitter.com/jJf5JcNrto — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 5, 2025

Po su parte, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, transmitió el reconocimiento a los trabajadores del ramo, protagonistas de la obra material de la Revolución y responsables de inversiones que han dejado huellas en la infraestructura nacional.

La jornada recuerda la consigna de Fidel «Revolución es construir», expresión que sintetiza el papel de los constructores en la transformación de sueños colectivos en realidades palpables que sostienen la esperanza y la dignidad del pueblo cubano.

El titular del Micons destacó que en 2025 los trabajadores del sector participaron en labores de saneamiento de la capital y en proyectos estratégicos como la construcción de fábricas de cemento, parques solares fotovoltaicos y la modernización de Antillana de Acero, además de obras sociales vinculadas a la vivienda, la salud y la educación.

La celebración incluyó el reconocimiento a brigadas y colectivos que han impulsado el desarrollo económico y social mediante la reparación de viales, escuelas y hospitales, así como la ejecución de programas de construcción de viviendas en todo el país.

El Día del Constructor Cubano constituye un homenaje histórico a la memoria de Armando Mestre y a la entrega de los trabajadores del sector, mientras el Micons reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la nación y la Revolución.