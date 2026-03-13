Perlavisión

Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo

PorCubadebate

Mar 12, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7:30 am, para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

El intercambio, que da continuidad al realizado el pasado 5 de febrero, será transmitido por cadena nacional de radio y televisión.

Podrá ser visto además en las plataformas digitales de nuestros medios de comunicación y en retransmisión en el espacio de la Mesa Redonda.

Por Cubadebate

Cubadebate es un espacio para la información y el intercambio sobre temas relacionados con las acciones de subversión y las campañas difamatorias organizadas contra Cuba.

