Cuba con trece plazas en kárate rumbo a Santo Domingo 2026

Cuba aseguró presencia en trece pruebas del kárate para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, tras una sólida actuación en el torneo clasificatorio disputado en la propia capital dominicana.

Con precisión de golpe y equilibrio de espíritu, la delegación antillana cerró su incursión en el torneo dejando una estela de efectividad que se tradujo en los cupos alcanzados, reafirmando su tradición en el tatami regional.

El equipo cubano garantizó participación en las modalidades por equipos en ambos sexos, además de una plaza en kata individual y diez en kumite, mostrando amplitud y competitividad en casi todos los segmentos del certamen.

En el kata masculino, el cienfueguero Víctor Sánchez logró asegurar su presencia, mientras que en la rama femenina Jenifer María Luna quedó al margen de la clasificación, en una de las pocas notas adversas para Cuba.

El kumite femenino contará con representación de Leanerkys Chacón, en los 50 kilogramos (kg), Baurelis Torres (59 kg), Bárbara Felicia Lynn (61 kg), Juana María Parra (68 kg) y Anilaidis de la Caridad (+68 kg), quinteto que combina experiencia y proyección.

Por el sector masculino, los boletos fueron sellados por Brayan Díaz (60 kg), Lousbel Velásquez (67 kg), Ernesto Cobas (75 kg), Alain Daniel Díaz (84 kg) y Edgar Márquez (+84 kg), consolidando un bloque competitivo de cara a la cita multideportiva.

El resultado confirma la densidad y alcance del kárate cubano en el área, aunque el desafío inmediato apunta al fortalecimiento del fogueo internacional, en un escenario donde potencias regionales han elevado su nivel con notable rapidez.

Este torneo clasificatorio, que otorgó 144 plazas en total, reunió a atletas de más de veinte países durante dos jornadas intensas, marcando el pulso competitivo de cara a unos Juegos donde cada combate será también una batalla por la historia.