Cuba condena la «artera agresión» de EE.UU. e Israel contra Irán

El humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán, sábado, 28 de febrero 2026. /Foto: AP

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez denunció este sábado que los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán han quebrantado «la soberanía e integridad territorial» de la nación persa, poniendo en riesgo la paz y seguridad de la región.

«Arruinan por segunda ocasión los esfuerzos de la diplomacia en relación con la cuestión nuclear, y ponen en peligro la paz y la seguridad regional e internacional», escribió el mandatario cubano en sus perfiles en redes sociales.

Al mismo tiempo, Díaz-Canel denunció que los bombardeos «constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU» y llamó a la comunidad internacional a «actuar de inmediato para detener esta agresión y una escalada, por sus impredecible consecuencias».

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez refirió que «Cuba condena los ataques perpetrados en la mañana de hoy 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, violando su soberanía e integridad territorial, que se suceden por segunda ocasión cuando estaban en curso conversaciones sobre la cuestión nuclear», escribió el canciller en su cuenta de X.

Señaló que se trata de «irresponsables» acciones que «quebrantan la paz y la seguridad internacionales, y constituyen una clara transgresión del derecho internacional y la Carta de la ONU». «La comunidad internacional debe movilizarse para detener de inmediato la artera agresión», añadió Rodríguez.

#Cuba condena los ataques perpetrados en la mañana de hoy 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra #Irán, violando su soberanía e integridad territorial, que se suceden por segunda ocasión cuando estaban en curso conversaciones sobre la cuestión nuclear. Estas… pic.twitter.com/uMqIgywL9l — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 28, 2026