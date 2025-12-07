Perlavisión

Cuba confirma su asistencia al VI Clásico Mundial de Béisbol

PorHéctor Castillo Toledo

Dic 6, 2025 #Asistencia, #Cuba, #VI Clásico Mundial de Béisbol

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS) confirmó hoy que Cuba estará presente en el VI Clásico Mundial de Béisbol, a disputarse del 5 al 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con una nota circulada por el ente beisbolero, tras firmar el acuerdo que fija los términos entre los organizadores y las federaciones nacionales clasificadas, Cuba estará presente en el magno evento beisbolero.

A continuación la información de la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol

A propósito, hemos concebido un listado inicial de 50 jugadores, incluidos afiliados a las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB), otras ligas profesionales y miembros de equipos que participan en la 64 Serie Nacional. En cumplimiento de lo acordado, estamos a la espera de los permisos que deben emitir los clubes para los jugadores del circuito MLB.

Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte.

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol está lista para avanzar en la conformación de un equipo competitivo que asumirá el privilegio de representar al pueblo cubano en el evento más importante de selecciones a nivel mundial, inspirado en la historia de nuestro deporte nacional.

Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol

La Habana, 6 de diciembre de 2025

Por Héctor Castillo Toledo

