Comienza en La Habana XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

El XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) inicia este viernes sus jornadas finales en un contexto de “tiempos muy duros, tensos, asfixiantes”, según reconoció la propia Comisión Organizadora en el informe central que debaten los delegados.

Conectado por videoconferencia desde La Habana con las 15 provincias del país, el cónclave obrero se desarrolla bajo el lema “Por Cuba juntos creamos” y se extenderá hasta mañana, 27 de junio, en sesiones que los organizadores han calificado de “ajustadas, austeras y racionales”, en reflejo de las circunstancias actuales.

El presidente de la Comisión Organizadora, Osnay Miguel Colina Rodríguez, explicó que este momento del Congreso no es el inicio del proceso, sino su punto culminante tras un largo camino de debates iniciado en enero de 2024.

Las sesiones finales del XXII Congreso se realizan en un escenario internacional de “policrisis, guerras, injerencias y linchamiento mediático”, según reza el Informe Central, que denuncia el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Sobre Cuba han crecido las amenazas de agresión militar, lo que unido a las 243 medidas aprobadas desde 2019 y las recientes órdenes ejecutivas de 2026 —que el dirigente calificó como parte de un “cerco energético terrible”— ha conducido al país a desempeñarse en “una economía de guerra”.

Colina Rodríguez subrayó que el primer eje de análisis será la defensa de la patria. “Defender la patria, la Revolución, el socialismo, desde cualquier trinchera, en el surco, en el aula, incluso si fuera necesario, con los fusiles en la mano”, enfatizó el dirigente, al tiempo que insistió en la necesidad de conocer y perfeccionar la ubicación y preparación de cada colectivo laboral.

El salario y la productividad en el centro del debate

Uno de los temas que marca el pulso del Congreso es la situación salarial y su deterioro. Según datos aportados por la Comisión Organizadora, el salario medio pasó de 794 pesos al cierre de 2018 a más de 7000 pesos en la actualidad. Sin embargo, el Informe Central reconoce que ese incremento nominal de 6206 pesos no se corresponde con la capacidad de compra, debido al proceso inflacionario.

“Siendo este superior, con ese salario hoy las personas no pueden hacer compras de ofertas vitales para su sustento, igual que como lo hacían en el año 2018”, advierte el texto.

Colina Rodríguez llamó a discutir el tema con espíritu crítico: “Nuestra propuesta no está basada en un incremento salarial que olvide los principios fundamentales, exigimos que se materialice correctamente y que el mayor beneficio en los ingresos salariales sea donde se generan las riquezas materiales, que los trabajadores y colectivos que más aportan sean los que más reciban”.

En ese sentido, el Congreso abordará el incumplimiento de la política salarial en muchas empresas, donde “en ocasiones sus ingresos salariales no están respaldados totalmente por el incremento de sus niveles productivos de bienes y servicios”, lo que no contribuye a la disminución de los precios y la inflación.

“No se puede pagar más produciendo lo mismo y en ocasiones menos, porque si malo es no retribuir al trabajador según los resultados de su trabajo en correspondencia con lo que aporta, peor resulta concederle lo que no le corresponde”, sentenció.

Participación obrera en las decisiones empresariales

“No hablo solo del dirigente sindical, sino de la posibilidad de proponer otros trabajadores destacados que puedan allí llevar la voz y el voto, que haya más democracia, más participación”, enfatizó.

Para materializar esta aspiración, la CTC promoverá que las asambleas de afiliados y trabajadores funcionen como un “consejo de dirección ampliado”, donde se ventilen de manera crítica todos los asuntos urgentes e importantes.

La rendición de cuenta de los directivos y representantes sindicales ante los colectivos será otro punto de alta exigencia, para que no sea un acto formal, sino un ejercicio con “contrapartida, ejemplos, argumentos y evidencias”, precisó el dirigente.

El Informe Central señala que el papel de los sindicatos en la elaboración del plan de la economía, el presupuesto y sus prioridades “tiene que cambiar”.

“Hacer cumplir un derecho constitucional que nos pone en condiciones de lograr una gestión más eficiente de la propiedad social y la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, la droga e ilegalidades”, plantea el documento.

Atención a las nuevas dinámicas laborales

El Congreso también evalua a fondo la situación de los trabajadores que, debido al recrudecimiento del bloqueo y las dificultades energéticas, se han visto obligados a reorientarse laboralmente o acogerse al trabajo a distancia.

Colina Rodríguez llamó a crear brigadas integrales de trabajo en las comunidades, proponiendo que trabajadores con oficios como plomeros, albañiles, carpinteros o electricistas se organicen para ofrecer servicios y generar ingresos.

“Cuántas soluciones se pudieran brindar si aprovechamos bien y se hace una tarifa y pueden tener un ingreso que les ayude a buscar la solvencia y la movilidad social”, reflexionó.

El tema del sector privado también esta sobre la mesa.

El Informe Central advierte que el trabajo hacia las formas de gestión no estatal ha estado caracterizado por “la falta de prioridad y sistematicidad, la poca efectividad de las acciones realizadas, falta de preparación de los cuadros y dirigentes”, y demanda prestar especial atención a sectores como transporte, comercio, construcción, industrias y comunicaciones, donde más del 50% de sus trabajadores lo hacen desde formas de gestión no estatales.