El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó este miércoles la invariable solidaridad y cooperación con la República Popular Democrática de Corea (RPDC), en el contexto del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

A través de la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores recordó que, la víspera, tuvo lugar aquí un acto conmemorativo por ese acontecimiento y el 80 aniversario del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

En la ocasión, el titular de la cartera señaló que «estas conmemoraciones son expresión de los sentimientos históricos de amistad, solidaridad, apoyo mutuo y cooperación que nos unen».

Expresó además que las celebraciones «son el reflejo del camino transitado en el esfuerzo común de nuestras naciones por preservar la imprescindible memoria histórica y proyectar nuestras relaciones hacia el futuro».

Participamos en acto central por 80 aniversario de fundación del Partido del Trabajo de Corea y 65 años del establecimiento relaciones diplomáticas entre #Cuba y República Popular Democrática de #Corea. Reiteramos invariable solidaridad y cooperación con ese hermano país. pic.twitter.com/VqbLjrEq6q — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 17, 2025

El máximo representante de la diplomacia cubana ratificó asimismo “la plena confianza en que, bajo la conducción de nuestros Partidos, continuaremos fortaleciendo la historia y tradición de hermandad y solidaridad que nos une, y ampliaremos la colaboración en beneficio de nuestros pueblos”.

Por su parte, el embajador del país asiático, Han Su Chol, recordó que «el 29 de agosto de 1960 nuestro país estableció las relaciones diplomáticas con la República de Cuba con el propósito de desarrollar las relaciones bilaterales y de amistad que abarcan todas las esferas».

Gracias a ese día, dijo, la historia orgullosa entre nuestros dos países y partidos ha podido avanzar dinámicamente durante 65 años, aseguró el diplomático, quien recordó que esas relaciones amistosas «fueron establecidas por el Gran Líder, camarada Kim Il Sung y el camarada Fidel Castro Ruz».

Los vínculos cubano-norcoreanos fueron consolidados y desarrollados por el camarada Kim Jong Il y el camarada Raúl Castro Ruz, y hoy siguen desarrollándose por el camarada Kim Jong Un, secretario general del Partido del Trabajo de Corea, y el camarada Díaz-Canel, resaltó el diplomático.

En el acto conmemorativo por ambos acontecimientos estuvieron presentes altos cargos del gobierno cubano y representantes de organismos y organizaciones nacionales, así como representantes diplomáticos de la RPDC.