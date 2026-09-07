Denuncia Bruno Rodríguez daños del bloqueo genocida de EEUU contra Cuba

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, los daños provocados por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba ascendieron a ocho mil 83 millones 300 mil dólares a precios corrientes, informó este 7 de septiembre la cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez expuso ante representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana que los perjuicios de la política de Washington superan un siete por ciento a la cifra reportada en el informe anterior.

De acuerdo con Rodríguez en un mensaje en X, con este monto, récord hasta el momento, los daños acumulados por el bloqueo, vigente desde hace más de seis décadas, ascienden a 178 mil 700 millones 500 mil dólares a precios corrientes, un 4,7 por ciento más que lo informado en el reporte previo.

La comparecencia de la cancillería se realizó previamente a la presentación del informe del impacto del bloqueo estadounidense elaborado por la relatora especial Alena Douhan, durante su visita a la isla en noviembre de 2025.

Este 8 de septiembre, la actual relatora especial, Zaina Jallad, expondrá en Ginebra, Suiza, sede de ese organismo, los resultados de la investigación sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en la nación caribeña.

Ante el Cuerpo Diplomático acreditado en #Cuba, denuncié el grave daño que provoca el bloqueo genocida del gobierno de EEUU.

Son 8 mil 83 millones 300 mil dólares los perjuicios provocados por la política de asfixia económica estadounidense entre el 1ro de marzo de 2025 y el 28… pic.twitter.com/VRtRZQOVBT

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 7, 2026