Canciller de Cuba denuncia arbitrario nombramiento de Venezuela como estado terrorista por parte de Washington

Dic 20, 2025 #Cuba, #Venezuela

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que la designación por parte de Estados Unidos del gobierno legítimo de Venezuela como una «organización terrorista».

El ministro calificó esta decisión de Washington como un «nuevo acto arbitrario, fraudulento, unilateral y políticamente motivado».

A través de su cuenta en X, el jefe de la diplomacia cubana señaló que desde Estados Unidos se manipula el terrorismo como arma política, mientras debilita los esfuerzos internacionales contra ese flagelo.

Rodríguez cuestionó la autoridad moral de Estados Unidos para realizar este tipo de acusaciones: «¿Qué moral tiene el gobierno de EE.UU. para estas designaciones, cuando protege y financia organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismo y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotajes de la CIA contra infraestructuras venezolanas?».

También criticó que, desde Estados Unidos, «sólo persiguen aislar internacionalmente a la Revolución Bolivariana y Chavista, aumentar la presión y escalar una agresión con impredecibles consecuencias para la paz y la estabilidad de la región».

Con esta medida buscan «ampliar el exiguo apoyo a sus ataques ilegales», aseguró el canciller.

Rodríguez reiteró la «total solidaridad» de Cuba y su «apoyo al pueblo y Gobierno venezolanos frente a esta infame barbarie».

Por Cubadebate

Cubadebate es un espacio para la información y el intercambio sobre temas relacionados con las acciones de subversión y las campañas difamatorias organizadas contra Cuba.

