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Denuncia Díaz-Canel nuevas medidas de cerco económico de EE.UU.

PorAgencia Cubana de Noticias

May 8, 2026 #Cuba, #Medidas, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó este viernes que las nuevas medidas de cerco económico anunciadas por el gobierno de Estados Unidos agravan la ya difícil situación que enfrenta el país, pero fortalecen la determinación del pueblo cubano de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario expresó: «Nuestro pueblo ya conoce la crueldad detrás de las acciones del gobierno de EE.UU y de la saña con la que es capaz de atacarlo. Comprende, como entiende el resto del mundo, que se trata de una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense”.

“Las medidas de cerco económico adicionales hoy anunciadas agravan la situación ya difícil que enfrenta nuestro país, en la misma medida que fortalecen nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo», añadió Díaz-Canel en su mensaje.

Las declaraciones del Presidente cubano se producen después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadiera a las entidades cubanas Gaesa y MoaNickel S.A. a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, como primera medida coercitiva derivada de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1 de mayo.

Esta disposición amplía significativamente las sanciones contra Cuba, dirigidas contra cualquier persona o entidad, extranjera o estadounidense, que opere en sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, minería y servicios financieros.

Las sanciones también incluyen medidas extraterritoriales que permiten castigar a bancos internacionales que faciliten transacciones con entidades sancionadas, amenazándolos con el cierre de sus cuentas en Wall Street o la prohibición de operar en dólares.

La Cancillería cubana calificó estas medidas como un acto de agresión económica despiadada que constituye un castigo colectivo de naturaleza genocida contra el pueblo cubano.

A su vez, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien el martes calificó de cínicas, hipócritas y mendaces las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, que negaban la existencia de un bloqueo petrolero mientras promovían estas sanciones, ha reiterado que estas medidas son crímenes internacionales que violan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

El jefe de la diplomacia cubana también advirtió que Washington podría intentar utilizar una crisis humanitaria como pretexto para acciones más peligrosas, incluida una agresión militar.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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