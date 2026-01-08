Perlavisión

Presidente Díaz-Canel define como fructíferos los plenos partidistas en Cuba

Ene 8, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #Venezuela
cuba 5 El presidente también aprovechó la jornada para calificar de terrorismo de Estado y acto criminal el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su compañera, la primera dama Cilia Flores. Foto: Presidencia y Gobierno de Cuba.

El presidente de la nación y primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, calificó como “fructíferos» los intercambios en los Plenos del Partido iniciados el miércoles 7 de enero en Pinar del Río y Artemisa.

Bajo la conducción del mandatario Díaz-Canel y el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, los plenos analizaron los acuerdos del XI Pleno del Comité Central. Se definieron metas como la estabilización del Sistema Electroenergético Nacional, el impulso a la producción de alimentos —con énfasis en los sectores cañero-azucarero y tabacalero— y el incremento de las exportaciones.

El presidente Díaz-Canel insistió en un cambio de mentalidad que otorgue mayor autonomía a municipios y empresas. Asimismo destacó el papel de la militancia para agilizar las soluciones que el país demanda con urgencia.“Lo que no hagamos con nuestras propias manos, no lo podremos tener”, sentenció, llamando a la militancia a actuar con exigencia en cada centro de trabajo y barrio.

En el análisis por provincias, la primera secretaria en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, destacó la responsabilidad del territorio en la transición energética y el autoabastecimiento local. Ramos enfatizó la necesidad de fortalecer la actividad agrícola en cada Consejo Popular, partiendo de la gestión soberana de sus propios recursos de tierra y agua para reducir la dependencia de insumos externos.

Por su parte, en Artemisa, la dirigente partidista Gladys Martínez Verdecia y cuadros locales como Yuri Belén Ramírez, centraron el debate en la producción de alimentos y el rol del militante en su radio de acción directo: el barrio y el centro de trabajo. Díaz-Canel exhortó a ambas provincias a potenciar la autonomía empresarial para que el crecimiento de los municipios impulse, en cadena, la economía de todo el país.

El mandatario cubano instó a los cuadros a presentar planes con plazos y responsables concretos, con la motivación de honrar el centenario de Fidel Castro a través de resultados tangibles y transparencia en la rendición de cuentas.

Denuncia internacional y frente antifascista

Por otra parte, la jornada estuvo marcada por la condena a la política exterior de Estados Unidos. El presidente calificó de terrorismo de Estado y acto criminal el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su compañera, la primera dama Cilia Flores.

De acuerdo con el mandatario cubano, esta agresión no es solo contra Venezuela y su petróleo, sino una amenaza global que requiere un “frente antifascista” en América Latina.

En este contexto, se rindió tributo a los 32 compatriotas cubanos (miembros del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba) que perdieron la vida en Venezuela defendiendo la soberanía del país hermano, calificándolos como símbolos de lealtad inquebrantable.

