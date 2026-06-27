Reafirma Díaz-Canel protagonismo de trabajadores en transformaciones

La participación de los trabajadores en el acompañamiento a las transformaciones económicas y sociales constituye un eje defendido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, en el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, durante su intervención en la sesión vespertina del cónclave, que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana, de manera virtual y presencial, se refirió a las tendencias negativas que es necesario revertir en la sociedad y las buenas experiencias que tienen la implicación de los trabajadores y los nuevos actores económicos en la resolución de problemas.

El mandatario hizo un recuento de la agresividad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba desde el oxígeno que fue negado a la Isla cuando la pandemia de Covid-19, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y más recientemente las órdenes ejecutivas que pretenden asfixiar al país y crear una narrativa de “estado fallido”.

Se refirió a un escudo para preservar la soberanía del país conformado por cinco prioridades, entre ellas, la defensa de la Patria, batalla económica y comunicacional, en lo cual concedió un rol central a la participación de los trabajadores en la gestión y control de las acciones a impulsar.

Díaz-Canel llamó a mantener la claridad ante los intentos de manipulación política promovidos desde Washington y aseveró que no se va a crear una sociedad capitalista como afirman los enemigos.

Se impone adoptar estas acciones para preservar la Revolución y seguir avanzando en la construcción socialista, añadió el Presidente e insistió en que la clave de todo está en la gestión del modelo, mientras el poder recaiga en el pueblo, entonces se puede hacer una política en favor del pueblo, acotó.

“Eso es lo que ha hecho la Revolución en cada momento difícil, hacer lo que toca ahora no es una traición, es continuidad”, afirmó el jefe de Estado.