¿En qué condiciones está el Sistema Eléctrico Nacional?, esto dijo el ministro en la Mesa Redonda

Entre las prioridades definidas estuvo la incorporación de generación térmica mediante reparaciones capitales y mantenimientos en unidades termoeléctricas, así como el fortalecimiento de la generación distribuida. Sobre este último punto, recordó que, aunque depende del combustible importado, su papel es decisivo en la estabilidad del sistema y en la respuesta ante contingencias.

En ese momento, la generación distribuida apenas disponía de unos 350 megawatts, pese a contar el país con cerca de 3 000 megawatts instalados entre motores diésel y fuel oil. La principal causa de esa baja disponibilidad era la falta de piezas de repuesto y las limitaciones financieras para adquirirlas. Por ello, uno de los objetivos centrales del programa fue recuperar progresivamente esa capacidad hasta donde permitieran las posibilidades económicas del país.

Los resultados no tardaron en apreciarse. Según detalló el titular de Energía y Minas, al cierre de 2025 la generación distribuida superaba los 1 000 megawatts disponibles. Esa recuperación mostró toda su importancia durante el impacto del ciclón que afectó el oriente cubano a finales del año pasado.

En esa coyuntura, provincias como Granma, Guantánamo, Holguín y parte de Las Tunas permanecieron desconectadas del Sistema Electroenergético Nacional, pero pudieron sostener servicios vitales gracias al respaldo de la generación distribuida, a la cual se destinaron combustibles procedentes de otras regiones del país.

De la O Levy explicó además que también se avanzó en la recuperación de unidades térmicas estratégicas. Entre ellas mencionó la reincorporación de la unidad número 3 de la termoeléctrica Céspedes, así como la unidad número 5 de la central de Renté, en Santiago de Cuba.

Reconoció, no obstante, que la unidad número 4 de Céspedes sufrió atrasos debido a errores de planificación y deficiencias en la calidad de los mantenimientos, situación que fue informada oportunamente. Finalmente, precisó, esas capacidades ya se encuentran en línea.

Otro frente esencial del programa fue el incremento de la generación basada en gas nacional. El ministro informó que se perforaron nuevos pozos petroleros, lo que permitió elevar de manera considerable la producción de gas acompañante utilizado en la generación eléctrica. A su juicio, este fue uno de los saltos más significativos logrados durante 2025, por tratarse de una fuente estable y sustentada en combustible propio.

“Terminamos el año en mejores condiciones que como lo comenzamos”, afirmó. Subrayó que esa mejoría se sustentó en mayor disponibilidad de termoeléctricas que emplean crudo cubano, en el crecimiento del uso del gas nacional y en una generación distribuida más recuperada.

Igualmente destacó el avance alcanzado en las fuentes renovables de energía. Cuba inició 2025 con una participación cercana al 3% de estas fuentes dentro de la matriz eléctrica nacional y concluyó el año con alrededor del 10%. Ese incremento de siete puntos porcentuales en solo doce meses, dijo, representa un salto muy relevante para cualquier sistema electroenergético.

El ministro enfatizó que esos progresos permitieron llegar al cierre de 2025 en una situación distinta, con mejores perspectivas para enfrentar las tensiones acumuladas. Sin embargo, advirtió que la afectación energética también golpeó fuertemente a la economía nacional.

Explicó que las interrupciones impactaron fábricas, la agricultura y diversos rubros exportables, provocando pérdidas de ingresos y ralentización productiva. “Si no producimos más, no ingresamos también”, señaló, al tiempo que recordó que las dificultades del sistema eléctrico repercuten directamente en toda la economía y, a su vez, las limitaciones económicas condicionan la recuperación energética.

Durante su comparecencia en la Mesa Redonda, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que, junto a las acciones técnicas para recuperar capacidades de generación, el país tomó decisiones estratégicas para sostener la economía nacional en medio de un escenario extremadamente complejo.

Según detalló, tras un análisis riguroso se decidió priorizar sectores productivos directamente vinculados con la alimentación de la población, la generación de divisas y las exportaciones. Esa definición permitió concentrar la disponibilidad energética en actividades consideradas vitales para el funcionamiento del país.

Como parte de esa estrategia, entre finales de diciembre y durante enero fueron protegidos 631 circuitos eléctricos en todo el territorio nacional, que solo podían ser afectados en situaciones extremas. Esos circuitos demandaron más de 800 megawatts de potencia durante ese período.

El ministro reconoció que, de no haberse protegido esos circuitos, esa energía habría podido destinarse al consumo residencial. Sin embargo, explicó que se trató de un balance necesario para impedir una mayor paralización económica y preservar sectores clave en momentos de alta tensión del sistema.

Gracias a esa decisión, añadió, pudieron mantenerse actividades esenciales como el riego agrícola, la producción tabacalera y otros procesos intensivos en consumo eléctrico. Recordó que entre los mayores consumidores de electricidad en Cuba se encuentra el sistema de Recursos Hidráulicos, especialmente por el bombeo de agua, seguido muy de cerca por la agricultura.

Mencionó como ejemplos el riego del tabaco, del maíz y de la soya, indispensables para sostener producciones destinadas al consumo nacional y también a la exportación. Asimismo, señaló que se protegieron industrias y servicios generadores de ingresos para el país, muy afectados por la situación energética acumulada.

De la O Levy precisó que a inicios de año existían condiciones ligeramente mejores que las actuales. Cuba había cerrado 2025 e iniciado 2026 con una mayor penetración de energías renovables y con cerca de 900 megawatts de generación solar fotovoltaica incorporados al sistema.

A ello se sumaba una generación distribuida todavía operativa, aunque ya resentida por las dificultades con el combustible. Explicó que aún quedaban determinadas reservas, especialmente de fuel oil, lo cual permitía sostener generación en varios emplazamientos estratégicos.

Entre ellos mencionó instalaciones de generación distribuida, la planta del Mariel y la patana que permanece operando en La Habana. En conjunto, esos tres puntos aportaban alrededor de 350 megawatts al sistema eléctrico nacional.

Con ese respaldo, señaló, fue posible sostener durante un tiempo mayores niveles de actividad económica, con avances en la agricultura y en sectores exportadores, hasta que nuevas tensiones obligaron a reajustar nuevamente la operación del sistema.

El ministro recordó que incluso antes del 29 de enero ya se había iniciado una revisión integral del programa de gobierno para la recuperación energética. Esa evaluación fue presentada en la Asamblea Nacional, donde se expusieron en detalle los avances y desafíos pendientes.

Subrayó que dicho programa no se limita únicamente a la generación eléctrica. Incluye también la búsqueda y aseguramiento de combustibles, la sostenibilidad financiera, el incremento de ingresos, la atención a los recursos humanos del sector, así como la seguridad y protección de las instalaciones energéticas.

Tras la revisión realizada a finales de año, el programa fue perfeccionado y ampliado. Actualmente constituye el objetivo número nueve dentro del programa nacional de gobierno.

Para 2026, explicó, ese esfuerzo se traduce en 62 acciones concretas, cada una con cronogramas definidos mes a mes. Su cumplimiento es evaluado de manera sistemática al más alto nivel de dirección del país.

“Semanalmente la dirección del país lo revisa”, afirmó. Precisó que se rinde cuenta en el Buró Político y en el Secretariado del Comité Central, donde se analizan resultados, se corrigen desviaciones y se ajustan decisiones según la realidad operativa.

En cuanto a los resultados heredados de 2025, indicó que la recuperación de infraestructura energética permitió cerrar el año con más de 1 000 megawatts en paneles solares y cerca de 1 400 megawatts adicionales entre generación distribuida, motores recuperados y capacidades térmicas reincorporadas.

También destacó el comportamiento de la generación a partir del gas nacional. Informó que este segmento llegó a alcanzar 370 megawatts de una capacidad instalada de 380, y actualmente promedia entre 340 y 340 megawatts de forma estable.

A juicio del ministro, esa área está llamada a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la generación eléctrica cubana por su estabilidad, eficiencia y por operar con combustible nacional.