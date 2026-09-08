Ratifica Díaz-Canel confianza en sistema empresarial estatal

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, sostuvo este lunes un encuentro con representantes de entidades económicas estatales que lideran la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, precisaron fuentes de Presidencia desde su web institucional.

En el Palacio de la Revolución, el mandatario afirmó que el sistema empresarial estatal socialista cubano tiene plena capacidad para aportar al país lo que necesita, y llamó a sus directivos a estar en la vanguardia del proceso de cambios.

La reunión contó con la presencia de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; e Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra, entre otros dirigentes.

El presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, Roberto Ricardo Marrero, moderó el intercambio, en el cual se analizaron resultados, fortalezas y retos de las entidades participantes.

La Empresa Apícola Nacional expuso su experiencia en la aplicación de medidas de flexibilización previas y en el debate colectivo de las transformaciones, con avances en financiamiento y pagos a productores, según declaró su director general Alberto Vicente Águila Abreus.

Wilson Ramírez Peña, presidente del grupo empresarial de Logística de la Agricultura (GELMA), destacó la importancia de los intercambios de criterios en la base para lograr comprensión de los cambios.

Oscar Carvajal Serrano, director general del grupo Automotor del Mitrans, aseguró que ninguna de sus empresas cerrará el año con pérdidas y que las transformaciones permitirán crecer en aportes y utilidades.

En el encuentro participaron directivos de organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas, mipymes estatales y unidades de base, quienes compartieron prácticas de sectores como LABIOFAM, la hidráulica y la industria electrónica.

Edel Gómez Gómez, director de la empresa industrial electrónica Comandante Camilo Cienfuegos, afirmó que las transformaciones “nos permiten ponernos en iguales condiciones que el resto de los actores económicos”.

Díaz-Canel subrayó que los trabajadores deben asumir las transformaciones como propias, participar en la elaboración del Plan 2027 y ejercer la autonomía otorgada para potenciar la actividad empresarial.

El mandatario insistió en que el sistema empresarial estatal socialista es el principal actor económico del país y debe lograr soberanía productiva, interconexión con otros actores y aprovechar la voluntad política existente para salir adelante.