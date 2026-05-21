Cuba-Estados Unidos: quién amenaza a quién

(Escrito por: Roberto García Hernández)

Tiene muy poco asidero en la realidad, desde el punto de vista militar, de inteligencia y de la realidad del mundo actual la matriz de opinión que repiten una y otra vez la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sus voceros y seguidores o “influencers” de diferentes tipos y estatus de que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional de Washington.

Un análisis inicial muy somero y práctico, asomándonos apenas a las capacidades bélicas y las potencialidades de cada parte, nos induce a pensar, a cualquier ser de este mundo con un poco de capacidad cerebral, que desde ese punto de vista, las posibilidades de la isla caribeña son apenas defensivas, no posee grandes unidades de desembarco, ni agrupaciones aerotransportadas que puedan trasladarse a territorio estadounidense y ocupar ni siqueira unos metros cuadrados del terreno.

Tampoco la isla posee, a juzgar por lo que dicen sus principales dirigentes, capacidades ofensivas peligrosas para Washington en la esfera de la artillería de largo alcance o de misiles balísticos, ni mucho menos armamento químico y sus respectivos medios portadores que lleguen a objetivos claves del territorio norteamericano incluyendo las grandes ciudades, o infraestructuras energéticas, o de comunicaciones que pongan en peligro la estabilidad de la nación norteña.

Pero es que además, si tuviera alguno de los elementos mencionados, la nación antillana necesitaría un respaldo económico y unas reservas de todo tipo que le permitieran apoyar el lanzamiento de acciones ofensivas contra su vecino del norte, una capacidad económica que se ha deteriorado en los últimos años a niveles nunca vistos, producto principalmente del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, además de otros factores de carácter interno de todo lo cual, desafortunadamente, en su conjunto sufren las consecuencias particularmente los habitantes de la isla.

La inteligencia como arma defensiva

Incluso las actividades de inteligencia que la isla caribeña se ha visto obligada a realizar en territorio estadounidense, han tenido un objetivo defensivo, con la misión principal de detectar las probables acciones de grupos terroristas y otros elementos anticubanos que durante años, según denuncias de las autoridades cubanas, han promovido la realización de atentados, cuya expresión más cruel fue la explosión en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación en Barbados en octubre de 1976.

Otra de las misiones de los servicios de inteligencia cubanos han estado dirigidas a detectar la planificación y ejecución de atentados contra los principales figuras del proceso revolucionario, en particular contra el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, que según fuentes oficiales fue objeto de más de 600 planes para acabar con su vida, todos sin éxito debido precisamente a las acciones preventivas y de búsqueda de información al respecto por parte de los órganos de la seguridad del Estado.

EEUU-Cuba: Una política desactualizada, afirma experto

Sobre este tema se expresa con claridd el profesor y especialista en temas internacionales Daniel DePetris en un artículo reciente publicado en el portal digital Defense Priorities, titulado Hay que cambiar la política desactualizada de Washington respecto a Cuba.

El experto asegura que las ventajas de la capacidad de disuasión nuclear de Estados Unidos y su vasto poderío bélico significan que en la vida real Cuba representa mucho menos que una supuesta amenaza para Washington, y por tanto la política norteamericana respecto a la isla debe reflejar esta realidad.

La Habana no representó una amenaza real para EEUU, ni siquiera en la Guerra Fría, cuando los vínculos con Moscú alcanzaron su máxima expresión, destaca el autor.

Depetris asegura que el “sensacionalismo” de las evaluaciones de EEUU sobre Cuba durante la Guerra Fría “eran el caso clásico de los líderes que exageran los peligros para justificar decisiones que ya han sido tomadas”. Es decir, una forma de acumular criterios negativos para convencer a la opinión pública de que es necesaria una intervención armada, al costo que sea necesario.

En este sentido, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en una reunión reciente del Grupo Brics que su país “se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible, en lo que constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales y un quebrantamiento del Derecho Internacional y las reglas universalmente aceptadas del comercio internacional y la libertad de navegación”.

Rechazamos en los términos más enérgicos las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump contra Cuba del 29 de enero, quien impuso el bloqueo petrolero, y del pasado primero de mayo, que establece las llamadas sanciones secundarias contra entidades de terceros países que operan o hayan operado con Cuba, así como las decisiones del pasado 7 de mayo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló Rodríguez.

Washington insiste en que nuestro país constituye una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos. Una terminología clave para que pueda avanzar en el Congreso su proyecto belicista y ante la opinión pública norteamericana cualquier plan agresivo o de incremento de las medidas coercitivas unilaterales, rechazadas por la comunidad internacional.

Actividad militar inusual en el Caribe

En este contexto, durante las últimas semanas, sitios especializados en temas militares y en particular de seguimiento de las actividades de buques y medios aéreos, han informado sobre una presencia inusitada de dichos activos en las cercanías de Cuba, como parte de actividades de espionaje contra la isla al parecer como preparativos de una posible agresión militar, cuando el jefe de la Casa Blanca tome la decisión al respecto.

Fuerzas de EEUU realizaron del 24 al 30 de abril el ejercicio FLEX 2026, en Cayo Hueso, (Key West), Florida, con la participación de medios de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y agrupaciones navales tradicionales en un entorno integrado con el objetivo de acelerar la incorporación de capacidades operativas reales en escenarios marítimos complejos.

Según la versión oficial expuesta en la red social X por voceros del Comando Sur, estas pruebas buscan trasladar rápidamente dichas tecnologías al terreno operativo para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional y “mejorar la vigilancia de amplias zonas del Caribe”.

Este domingo 17 de mayo, canales televisivos de la Florida publicaron varias entrevistas a “activistas” de origen cubano y expertos en temas militares, que coincidieron en señalar esta presencia poco habitual de aviones y buques alrededor del archipiélago caribeño, en coincidencia con la realización de ejercicios aeronavales en áreas de Puerto Rico, y el próximo arribo, en fecha no precisada, del portaaviones USS Nimitz (CVN-68).

El portal digital estadounidense Axios “reveló” también en esta jornada dominical la supuesta presencia en Cuba de 300 drones, con los cuales las autoridades militares cubanas ya habrían elaborado supuestos “planes de ataque” dirigidos a objetivos en la nación norteña, como si fuera tan fácil romper las defensas de ese país y burlar la vigilancia y el espionaje extremo que ejerce la Comunidad de Inteligencia contra Cuba a cualquier hora del día o de la noche.

De acuerdo con la información de dicho medio, replicada también por la agencia Reuters, y sin presentar alguna prueba contundente, Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y recientemente comenzó a discutir planes para usarlos contra la base estadounidense ilegalmente establecida en Guantánamo, en el oriente cubano, buques militares y posiblemente instalaciones castrenses en Key West, Florida, a 145 kilómetros al norte de La Habana, según información clasificada compartida con Axios, un medio que como en otras ocasiones cita fuentes de dudosa confiabilidad.

Al respecto, el vicecanciller cubano Carlos R. Fernández de Cossío señaló que “como todo país, Cuba tiene el derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU”.

Fernández de Cossío agregó que “quienes procuran desde EEUU la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica para enfrentar la posible agresión”.

Una historia que se repite

Esta obra de teatro, que encierra una amenaza y un peligro real para la seguridad de Cuba y la estabilidad regional, se ha repetido en innumerables ocasiones en las últimas décadas, cada vez con uno o más pretextos salidos de las mentes de altos funcionarios de la CIA o del Pentágono.

En los años 80 y los 90 hubo casos similares, en que se conjugaban varios “argumentos” para desplegar un volumen considerable de fuerzas y medios en el Caribe como amenaza bélica contra Cuba.

En ese sentido constituyen ejemplos los ejercicios aeronavales “Ocean Venture” que incluían grandes ensayos de agresión contra la isla caribeña, como el que se realizó del 16 de abril al 22 de mayo de 1982, por solo mencionar un ejemplo, con la participación de 45.000 efectivos y más de 60 buques de guerra, que desarrollaron un gigantesco desembarco aeronaval en Puerto Rico. Eventos como este con diferentes denominaciones, se realizaron en años posteriores, como amenaza directa a Cuba.

Todo parece indicar que operativos como este pudieran repetirse en las próximas semanas y meses –de hecho ya han comenzado en menor escala, pero con posible ampliación- como parte de las presiones de todo tipo que se ejercen contra Cuba, para alcanzar el objetivo supremo de la actual administración, que es lograr lo que ellos denominan un “cambio de régimen” en la isla.

Pero ese es un plan difícil de alcanzar, a juzgar por las más recientes declaraciones de autoridades cubanas que reiteraron la voluntad del gobierno y pueblo de la isla de mantener la soberanía y la dignidad frente a los intentos por destruir a toda costa el proyecto social cubano, para lo cual el mando político-militar estadounidense parece estar dispuesto a emplear todo el poderío bélico a su alcance, con el apoyo de sus socios más «destacados».

Una vez más, la amenaza del país más poderoso del mundo se cierne sobre la nación cubana, cuyas autoridades, además, han reiterado su disposición a discutir sobre cualquier tema de interés bilateral, siempre sobre la base del respeto mutuo, para lograr un clima de paz y cooperación en la región latinoamericana y caribeña.

De lo contrario, el enemigo encontrará una firme resistencia de un país pequeño que, a pesar de todas las dificultades que su pueblo enfrenta, se niega a doblegarse ante el agresor imperialista, cuando se trata de la propia existencia de la nación.