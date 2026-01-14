Cuba: ICAP en Cienfuegos proyecta agenda solidaria para 2026

La delegación en Cienfuegos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) proyecta una agenda de solidaridad internacional y paz para 2026, con la mirada puesta en el centenario de Fidel Castro.

Según declaró a Prensa Latina Eugenio Mayón Pérez, delegado del ICAP en esta provincia, en el 2025 se notó un crecimiento de la solidaridad con Cuba y en ello tuvo mucho impacto las 76 actividades específicas desarrolladas para denunciar y combatir el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Mayón Pérez destacó las actividades por la paz, que contaron con la presencia del sector educacional y cultural, así como las actividades virtuales con amigos que generan solidaridad en otros países y los encuentros sostenidos con becarios extranjeros.

“Las actividades que más se desarrollaron tuvieron que ver con el tema de la paz, con el tema del bloqueo, con el tema de las causas justas, con el tema de Palestina, con el tema de Venezuela”, detalló.

El delegado del ICAP subrayó que el presente año estará marcado por “el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro”. Además destacó las acciones conjuntas con otras organizaciones, para resaltar la vigencia del pensamiento y la presencia actual de Fidel Castro en la Revolución Cubana.

El directivo cubano ratificó el “rechazo permanente a la agresión militar y al intervencionismo de los Estados Unidos con Venezuela”.

Mayón Pérez señaló que todas las organizaciones con las que se relaciona el Instituto se han pronunciado con un “ímpetu superior”, alertando que lo que ocurre en Venezuela “puede necesariamente sucederle a cualquier país de América Latina”.

El propósito, afirmó, es que “el mundo se pronuncie, la solidaridad aumente y que devuelvan a Maduro y a su esposa lo más rápido posible a su país, porque Maduro es el presidente constitucional de la revolución bolivariana”.

Con estas proyecciones, el ICAP en esta provincia cubana, a unos 250 kilómetros al sureste de La Habana, se alista para un 2026 donde la promoción de la paz, la solidaridad y la denuncia del bloqueo continuarán como pilares de su labor, enmarcados en la conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana.