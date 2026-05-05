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Cuba

Cuba anuncia nuevo sistema migratorio

PorRedacción Perlavisión

May 5, 2026 #ciudadanía, #Cuba, #migración

Durante una conferencia de prensa, autoridades cubanas de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería y la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, informaron que las normas fueron aprobadas tras un amplio proceso de consulta que involucró a 37 organismos, lo que permitió enriquecer su contenido y garantizar su coherencia con la realidad nacional e internacional.

Las nuevas disposiciones representan un salto cualitativo en el alcance normativo, al ampliar significativamente el cuerpo legal vigente. Entre los principales objetivos se encuentran definir con mayor claridad los derechos y deberes migratorios, consolidar los vínculos con los cubanos residentes en el exterior y adecuar el régimen jurídico a las dinámicas actuales de movilidad humana.

Uno de los elementos centrales es la introducción del concepto de Residencia Efectiva Migratoria, que reconoce como residentes a aquellas personas —cubanas o extranjeras— que permanezcan en el país más de 180 días acumulados al año, o que, aun sin cumplir este requisito, demuestren arraigo mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales.  Asimismo, se elimina el límite anterior de 24 meses de permanencia en el exterior para ciudadanos cubanos y se establece que no existe restricción de tiempo para su estancia en el país; y se detiene el incremento de la condición de emigrado.

En el ámbito de los derechos, se ratifica que los cubanos residentes en el exterior mantienen el uso, disfrute y libre disposición de sus bienes en el territorio nacional, en correspondencia con la Constitución de la República.

Las normas también reorganizan las categorías migratorias para ciudadanos cubanos y extranjeros, incorporando nuevas clasificaciones como residente provisional y residente humanitario, y ampliando las causales para optar por la residencia permanente en Cuba, incluyendo vínculos familiares, tiempo de permanencia en el país, calificación profesional y capacidad de inversión.

De igual forma, se establecen disposiciones específicas para la protección de víctimas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con especial atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En materia de ciudadanía, se introduce el concepto de ciudadanía efectiva, que reconoce la posibilidad de poseer otra ciudadanía sin perder la cubana, aunque se mantiene la obligación de utilizar esta última en los actos jurídicos dentro del territorio nacional. Se regulan además los procesos de adquisición, renuncia, pérdida, privación y recuperación de la ciudadanía, incluyendo requisitos más definidos para la naturalización.

Las nuevas leyes también refuerzan las garantías jurídicas de los ciudadanos al establecer procedimientos administrativos que permiten impugnar decisiones de las autoridades migratorias, fortaleciendo así la transparencia y el debido proceso.

Con esta actualización legislativa, Cuba reafirma su voluntad de modernizar su política migratoria, fortalecer los vínculos con su emigración y garantizar un marco jurídico más inclusivo, ordenado y acorde a las transformaciones económicas y sociales del país.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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