Condena Partido Comunista de Cuba hostilidad de EEUU contra Venezuela

El Partido Comunista de Cuba condenó la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y reafirmó su apoyo al Partido Socialista Unido (PSUV) de esa nación sudamericana.

Por medio de una declaración, la organización manifestó que el «amenazante despliegue de fuerzas militares del imperialismo yanqui en el mar Caribe», ratifica el propósito de la administración estadounidense de «reimponer la Doctrina Monroe en nuestra región».

Además, califica de «falaz» la imputación de la Casa Blanca de «asociar al gobierno venezolano y a su Presidente, constitucionalmente electo, con organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas».

«El reciente asalto y criminal incautación de un buque con petróleo venezolano por parte de fuerzas militares de Washington; el bloqueo total y completo a embarcaciones petroleras que entran y salen de la República Bolivariana de Venezuela y su arbitraria designación como organización terrorista internacional, constituyen peligrosas acciones, intencionadamente articuladas, para justificar la concreción de los intereses intervencionistas y de dominación yanqui», señala el texto.

En este complejo contexto para la Patria del Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez, y para toda la región latinoamericana y caribeña, subraya, «el Partido Comunista de Cuba reitera su inquebrantable apoyo y solidaridad con el PSUV, su dirección nacional y militancia, así como con la fusión popular, militar y policial que lidera el presidente Nicolás Maduro».

El Partido Comunista de Cuba también exhortó a las fuerzas de izquierda y progresistas a «movilizarnos y a unir nuestras voces en la denuncia y la demanda de un cese de la escalada de agresiones del gobierno estadounidense contra Venezuela».

«Estamos convencidos de que la unidad, la firmeza y la valentía del pueblo venezolano y sus líderes vencerán las viles pretensiones neocolonizadoras de la Casa Blanca», señala.

«Expresamos, más fuerte que nunca, la frase de nuestro Héroe Nacional, José Martí, de julio del año 1881, que sintetiza la esencia de nuestro compromiso con la nación bolivariana: Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo», apunta la declaración partidista.