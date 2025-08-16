Debaten sobre incremento de las pensiones en Cuba

La reducción del déficit fiscal y el incremento de los ingresos permiten la adopción de la medida del incremento parcial de las pensiones a los jubilados, aseguró el ministro de Finanzas y Precios (MFP), Vladimir Regueiro.

Al intervenir en el programa televisivo Mesa Redonda, Regueiro explicó que el aumento tendrá un alcance parcial y no cubrirá todas las demandas pese a la voluntad política del Estado, y subrayó la prioridad concedida a este este grupo pese al alto déficit fiscal.

Por su parte el director general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Benito Rey, precisó cómo se realizará el alza de las pensiones y las cuantías de las mismas.

Rey acotó que en los casos por causa de muerte, las pensiones se recalcularán aplicando el porcentaje legal correspondiente (70 por ciento para un beneficiario, 85 para dos, 100 para tres o más) sobre la pensión actualizada del fallecido.

En otro orden, Regueiro abordó la implementación del Acuerdo 10199 del Consejo de Ministros que establece la redistribución del fondo de salarios inejecutado en las unidades presupuestadas.

Subrayó el ministro que la mencionada redistribución del fondo de salarios de las unidades presupuestadas y de aquellas con tratamiento especial constituye un incentivo a la estabilidad de la fuerza de trabajo.

Medida aplicable a todas las categorías ocupacionales e incluye a los trabajadores que solo recibieron el beneficio del pago adicional mensual por años de servicios prestados, en cambio están exentos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales que tengan aprobados tratamientos salariales diferenciados con alzas salariales, detalló.

Para la aplicación del Acuerdo 10199 del Consejo de Ministros, cada administrador de presupuesto aprueba el Reglamento Interno para la redistribución del fondo de salarios, previo acuerdo del Consejo de Dirección y en su elaboración participa la organización sindical.