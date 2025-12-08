Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Cubanos en EE. UU., traicionados con actual política migratoria

PorAgencia Cubana de Noticias

Dic 8, 2025 #Cuba, #EE.UU

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, recalcó este lunes que los cubanos residentes en Estados Unidos, en persecución por la actual política migratoria, fueron traicionados por aquellos que antes los estimularon, con privilegios, a abandonar su país.

A través de la red social X, el canciller señaló que sus compatriotas en la nación norteña no solo enfrentan el riesgo de ser deportados de forma arbitraria: ahora encaran la amenaza de perder o ver congeladas sus cuentas bancarias.

El mensaje de Rodríguez Parrilla señala a figuras de la vida política de ese país que incentivaron a migrar a los cubanos, y ahora «han dado la espalda a sus electores a cambio de influencia, favores políticos y dinero».

Tras mantener por años una estimulación a la emigración irregular, con un trato preferencial a los cubanos, el Gobierno de Estados Unidos exponencialmente ha limitado esos privilegios, y hoy las personas procedentes de la mayor de las Antillas sufren la misma incertidumbre que otros migrantes en ese país.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba Historia

Cada 7 de diciembre Cuba rinde homenaje a sus héroes

Dic 7, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba Cultura

El son cubano busca ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Dic 7, 2025 Agencia EFE
Béisbol Cuba

Cuba confirma su asistencia al VI Clásico Mundial de Béisbol

Dic 6, 2025 Héctor Castillo Toledo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión