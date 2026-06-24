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Cuba analizará transformaciones económicas

PorPrensa Latina

Jun 24, 2026 #Cuba, #economía

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó este miércoles sobre el análisis, por el Consejo de Ministros, de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente.

«Estas han sido enriquecidas con las consideraciones del Buró Político y las intervenciones realizadas en el Pleno del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular», expresó en la red social X.

Luego de los análisis del máximo órgano de Gobierno, se publicarán íntegramente las transformaciones económicas y sociales, que constituyen una respuesta audaz y soberana como resultado del proceso de actualización y perfeccionamiento del Modelo Económico Cubano, emprendido en 2011y profundizado a partir del año 2021.

Por Prensa Latina

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