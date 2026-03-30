El buque petrolero Anatoli Kolodkin llegó a Cuba; Rusia considera que es su deber ayudar a la isla

Rusia considera que es su deber involucrarse activamente y brindar la ayuda necesaria a los cubanos, quienes necesitan combustibles para que operen los sistemas de soporte vital del país, declaró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

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«En condiciones de un bloqueo severísimo, nuestros amigos cubanos necesitan productos derivados del petróleo y petróleo crudo; esto es necesario para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para la generación de electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población. Y, por supuesto, Rusia considera su deber no quedarse al margen y brindar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos», señaló.

Este lunes, el Ministerio de Transporte de Rusia informó que el petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba y se encuentra a la espera de ser descargado en el puerto de Matanzas. El buque transporta unas 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria y navega bajo bandera rusa.

Se trata del primer petrolero en arribar a Cuba en tres meses, después de que Estados Unidos presionara a Venezuela y México para que interrumpieran el suministro energético a la isla. Cuba no recibe petróleo desde el 9 de enero, lo que ha desencadenado una crisis energética. México realizó el último envío, pero lo suspendió debido a la presión de Washington.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

ante la supuesta que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China. Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana , que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

, que, sistemáticamente, y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales». El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.