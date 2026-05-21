Convocan en Cuba a Tribuna Antimperialista contra acusación de EE.UU.

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones de masas y juveniles convocaron al pueblo capitalino a la Tribuna Antimperialista para condenar la acción de Estados Unidos contra el líder de la Revolución Raúl Castro, trascendió este jueves.

La concentración está prevista para este viernes a las 7:30, hora local, en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario y como parte de la jornada por el cumpleaños 95 del General de Ejército.

En la convocatoria, las organizaciones juveniles reafirmaron que ni amenazas, ni bloqueo, ni cerco energético, ni falsas acusaciones serán capaces de doblegar la voluntad de todo un pueblo en defensa de su Revolución.

Este miércoles, el Buró Nacional de la UJC condenó en los términos más enérgicos la «falsa acusación» del gobierno estadounidense contra Raúl Castro y denunció que Hermanos al Rescate era «una organización terrorista, radicada en Miami, con vínculos con el narcotráfico, que violó de forma reiterada el espacio aéreo cubano».

La organización juvenil recordó que el gobierno cubano informó sobre más de 25 violaciones del espacio aéreo nacional por parte de ese grupo solo entre 1994 y 1996, y alertó sobre la gravedad de dichas acciones y las posibles consecuencias.

«Bastaría solo con eliminar la impunidad con la que preparaban sus acciones contra la Mayor de las Antillas y responder a las continuas alertas realizadas desde Cuba, para evitar el lamentable desenlace», señaló el texto.

La UJC subrayó que Cuba ejerció su derecho a la legítima defensa, «en consecuencia con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y la estricta convicción del pueblo cubano de salvaguardar cada palmo de su tierra, sin injerencia extranjera».

Denunció que «el cinismo estadounidense no tiene límites», al señalar a Cuba por un acto de legítima defensa, mientras Washington ha asesinado en aguas internacionales a pescadores locales.

La UJC ratificó la lealtad de los jóvenes cubanos al General de Ejército Raúl Castro. «A 95 años de su nacimiento, es nuestro ejemplo vivo de hidalguía, integridad, patriotismo y fidelidad a la Revolución», expresó el comunicado.

La Tribuna Antimperialista José Martí ha sido escenario de numerosas concentraciones populares de rechazo a la política hostil de Washington contra Cuba.