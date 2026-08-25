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Cuba clasifica al mundial de voleibol femenino

PorCubadebate

Ago 25, 2026 #Cuba, #deportes, #voleibol

La selección femenina cubana de voleibol dio un importante paso en su intento de regresar a los planos estelares tras vencer a México en cuartos de final de la Copa Panamericana y asegurar así un cupo en el próximo mundial de la disciplina.

Las cubanas vencieron en tres set seguidos a México (25-21, 25-19, 25-20) y ahora deberán enfrentar al fuerte elenco de Canadá en una de las semifinales.

En la otra, se verán las caras las selecciones de República Dominicana y Estados Unidos.

Al llegar a las semifinales, Cuba 🇨🇺 y la República Dominicana 🇩🇴 aseguraron sus plazas en el Campeonato Mundial FIVB de Femenino 2027, que se llevará a cabo en EE. UU. y Canadá

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