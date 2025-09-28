Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Béisbol Cuba

Cuba vuelve a hacer historia en el Baseball5 juvenil

PorAgencia Cubana de Noticias

Sep 28, 2025 #baseball5. Tepic, #China Taipéi

Cuba volvió a hacer historia al derrotar anoche con garra y corazón a China Taipéi y levantar otra vez la corona del II Campeonato Mundial Juvenil de Baseball5 que se disputó en la ciudad mexicana de Tepic.

Con parciales de 5-4 y 13-3 (Ko), los antillanos se impusieron con un juego explosivo: ataques veloces, defensas que parecían muros y reflejos dignos de felinos. La victoria reafirma su dominio en el ranking mundial y consolida a la Mayor de las Antillas como cuna indiscutible del Baseball5.

Desde el primer partido hasta la final, el equipo arrasó: Kenia, España, Surcorea, Siria y Lituania cayeron ante su ritmo frenético, México se topó con la fuerza cubana en semifinales, y la invicta Taipéi no pudo contener el vendaval en la final.

Jugadores como Amanda Díaz, Adis Yudith Espinel, Arianna de la Caridad La O, Rachel de la Caridad Medina, Kevin Hidalgo-Gato, Yandro Moracén, Carlos Alejandro Rivera y Rafael Alejandro Socarrás se lucieron con jugadas que combinaban astucia, velocidad y pasión pura.

Al frente, Sergio Arturo Pérez, junto a Carlos Ernesto Preval y Eros Bernal, llevaron la estrategia perfecta que convierte a Cuba en referente mundial de este deporte.

Este juego nacido en las calles cubanas late en cada golpeo y atrapada. Hoy, la victoria se celebró como un ritual: cada abrazo, cada grito, fue un recordatorio de que Cuba no solo domina el Baseball5… lo vive, lo siente y lo impone.

Venezuela ganó la medalla de bronce del torneo, al derrotar en esta misma jornada a los anfitriones mexicanos.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba

Bendecidas las lluvias en el oriente de Cuba

Sep 28, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba

Los Comités de Defensa de la Revolución. La más poderosa de las organizaciones de masas cubana

Sep 28, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba

Los CDR, 65 años en el ahora, el devenir y la historia

Sep 28, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión