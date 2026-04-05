Cubanos hoy por tres títulos en Internacional Serie de Bádminton

Las figuras principales del país, los cienfuegueros Roberto Carlos Herrera y Leyanis Contreras, junto a la holguinera Taymara Oropesa, discutirán hoy medallas de oro en el cierre del Cuba Internacional Serie de Bádminton 2026 en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

El cienfueguero (313 en el ranking mundial) enfrentará por el título en individual al difícil Nithin Balasubramaniya (710), de la India, luego que Herrera doblegara al mexicano Néstor González en un cerrado cotejo en tres tiempos por 21-18, 20-22 y 21-15.

Para acceder al duelo de hoy, su contrincante indio debió rendir al neerlandés Adith Karthikeyanm con parciales de 18-21, 23-21 y 22-20.

Roberto Carlos unirá raqueta a la holguinera Oropesa, con quien exhibe el 201 en el listado universal, y lucharán por la victoria en doble mixto contra los mexicanos Juan Pablo Montoya y Cecilia Madera (856).

La pareja cubana consiguió avanzar tras rendir a los aztecas Néstor González y Cinthia Moreno (352) por vía rápida de 21-11 y 21-12.

En cambio, sus contrincantes necesitaron tres tramos para concretar el éxito por 21-18, 14-21 y 21-16 frente a los quisqueyanos Yonatan Linares y Nairoby Jiménez.

Taymara, principal figura de este deporte en Cuba, volverá a salir a la cancha para batallar junto a la cienfueguera Leyanis Contreras por el título en doble femenino ante las dominicanas Claritza Pie y Nairoby

El binomio de casa llegó a la última fecha gracias a la victoria ante las también quisqueyanas Alissa Acosta y Daniela Acosta en el extendido choque que finalizó 11-21, 21-13 y 21-14.

Claritza y Nairoby avanzaron al derrotar 21-8 y 21-9 a las cubanas Leonor Alvisa y Thalía Roque, noveles jugadoras que, no obstante al lógico revés por la experiencia de sus contrarias, se despiden con una soñada medalla de bronce.

El programa dominical se completa con la discusión del oro en single femenino y el doble masculino.

Las dos jugadoras sembradas en las posiciones uno y 32 del organigrama, la estadounidense Ishika Jaiswal y la peruana Inés Castillo, deben protagonizar un bonito duelo por el lugar más alto del podio en la modalidad individual femenina.

En doble masculino se verán net por medio los dominicanos Víctor Ovalles-Ernick Zorrilla y los mexicanos Néstor González-Juan Pablo Moya, estos últimos dominantes de los anfitriones José Labrada-Edgar Medina 21-9 y 21-10.

Los caribeños sí tuvieron resistencia de la principal dupla varonil del patio, formada por Roberto Carlos Herrera y Juan Carlos Bencomo, al superarlos por 21-13, 18-21 y 21-14, en otra muestra de lo bien que se preparan con vistas a los juegos de Santo Domingo 2026 que su país organizará el verano próximo.