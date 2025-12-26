Cubavisión Internacional y VTV9 estrenarán serie documental por 65 años de relaciones Cuba-Vietnam

Cubavisión Internacional (CVI) estrenará, a partir del 29 de diciembre y hasta el día 2 de enero, una serie documental dedicada al 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam, en coproducción con Vietnam Television (VTV). La propuesta recorre, en 5 episodios y desde una mirada contemporánea, los vínculos pueblo a pueblo, así como los lazos históricos, políticos y culturales que han unido a ambas naciones durante más de seis décadas.

Bajo el título Cuba y Vietnam: hermanos por elección, se profundiza en la colaboración de los cubanos durante la guerra del pueblo vietnamita contra el imperialismo, los puentes culturales y económicos que unen hoy a los dos países y el papel decisivo del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, en la promoción de esos vínculos.

En el caso de VTV9, entrenará los episodios a partir de este 26 de diciembre, a las 16:30 (Hanó), y hasta el 31 de diciembre.

La producción forma parte del proyecto 65 latidos: Rumbo al Este, ideado por CVI para su desarrollo a lo largo del año 2025, con el propósito de divulgar los lazos entre Cuba y países amigos como Rusia, China y Vietnam, a través de relatos periodísticos centrados en experiencias reales del pasado y el presente.

La etapa dedicada a Vietnam abre el camino de esta serie, compuesta en total por 12 capítulos, de entre 12 y 15 minutos de duración, que continuará sus transmisiones en enero, con los episodios dedicados a China.

En ellos, las periodistas Adianez Salles, desde Vietnam; y Valia Márquinez Sam y Cynthia Ibatao, desde China, recorren territorios y comunidades de estas naciones, en busca de historias que reflejan el impacto de la cooperación entre estos países, la solidaridad y los intercambios en diversos sectores.

Además de conmemorar los aniversarios diplomáticos, la serie rinde homenaje a la figura histórica de Fidel Castro en el contexto del centenario de su natalicio, destacando su vínculo con estas naciones y su impronta en la promoción de la solidaridad y las relaciones internacionales pacíficas entre los pueblos.

Con una narrativa basada en el recuerdo y los sentimientos, la producción apuesta por una elaborada fotografía, el uso expresivo de imágenes y música, y la integración de materiales históricos de archivo, para ofrecer — según su director general, Gustavo Cuba Batista — una experiencia emotiva, humana y significativa para los espectadores.

La realización contó con el apoyo decisivo de la Embajada de China en Cuba y VTV9 (Centro de Televisión de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh), así como de las embajadas cubanas en estos países. Los episodios presentan imágenes inéditas y testimonios de acceso exclusivo, fruto del trabajo de campo y la colaboración de diversas entidades y personas de ambos pueblos amigos, que acompañaron el rodaje.

Con este proyecto, 65 latidos: Rumbo al Este, Cubavisión Internacional reafirma su interés en contar la historia de las relaciones internacionales desde un periodismo audiovisual más cercano.