Darianis Palenzuela vuelve a la televisión

Algunas confesiones de Darianis Palenzuela, actriz que regresa con el personaje de Yanelis a la telenovela «Sábados de gloria»

Intérprete de personajes en los telefilmes «Te quiero siempre» y «Juegos de vida», en casos de «Tras la huella», en la telenovela «Los hijos de Pandora» y, por supuesto, en la serie «Calendario», además de conductora de espacios televisivos como «Te invito al cine», la joven Darianis Palenzuela se ha convertido en un referente dentro del universo actoral cubano en los últimos años. Su crecimiento profesional ha sido validado en teatro, televisión y, más recientemente, en el cine. Sobre ello gira esta conversación.

Darianis, te has convertido en uno de los rostros más reconocidos de tu generación. ¿Qué tomas en cuenta para aceptar un personaje?

«Aceptar o no un personaje, para mí, depende de cuánto me aporte personal y artísticamente. A veces hay personajes muy pequeños que pueden pasar inadvertidos ante los ojos del público; sin embargo, encierran una historia y pueden conectar conmigo desde el primer momento. No hay personajes pequeños, sino grandes actores. Esta idea la tengo siempre presente, y creo que la magia radica justamente en eso. Un buen personaje es aquel que me emociona, me motiva a trabajar y aporta a mi vida y mi carrera. En tal caso, apuesto por él y me entrego, sea grande o pequeño».

¿Cómo defines hoy tu relación con la televisión?

«La definiría como cíclica. Siempre voy a regresar a la televisión, no importa cuánto tarde; el nexo con ella no se rompe. «Sábados de gloria» es un buen ejemplo de ello, con un personaje que tiene ciertas similitudes con la ‘Beyoncé’ de «Calendario».

Estuve fuera de la televisión casi un año. En 2023 me dediqué a estudiar más sobre el trabajo detrás de cámara. Quería involucrarme en el cine independiente, y se dieron oportunidades que fructificaron en proyectos que me tienen muy contenta. Pero cuando surgió «Sábados de gloria» y Tamara conversó conmigo, dije inmediatamente que sí. Era hora de regresar a la pequeña pantalla, y me encantó que, después de este tiempo fuera, el público aún me recordara. Así que aquí estoy».

¿Cuán difícil ha sido desprenderte de la “Beyoncé” de la serie «Calendario» para seguir adelante?

«Desprenderme de la serie «Calendario» y, por ende, del personaje de Beyoncé ha sido una de las cosas más difíciles que me han pasado, y sabía que iba a suceder. Lo predije apenas comenzamos a rodar la serie, porque fue un personaje bastante controvertido con el que el público me conoció. Por tanto, regresar ahora con el personaje de «Yanelis» ha vuelto a desenterrar aquel recuerdo. De hecho, en los comentarios en redes sociales, muchas personas lo mencionan.

Algunas me preguntan si no temo encasillarme en este tipo de personajes, y la verdad es que no; ni siquiera pienso en ello, porque después de «Calendario», todos los personajes que he interpretado han sido positivos, aunque quizá no tuvieron la relevancia de Beyoncé. Inevitablemente, «Calendario» siempre estará ahí; es algo que no puede pasarse por alto. Fue una puerta que se abrió, no solo porque me dio a conocer, sino también porque, como actriz, deseaba formar parte del elenco de una serie juvenil donde, además de establecer amistades, pudiera vivir una experiencia tan bonita como lo fue «Mucho ruido» cuando era niña. Siempre soñé con un proyecto así, se materializó, y yo, feliz».

¿Cómo ha sido la experiencia en «Sábados de gloria»?

«La experiencia en «Sábados de gloria» ha sido muy divertida. Lo cierto es que cuando interpretas un personaje negativo, o como suelen decir, ‘el malo de la película’, te diviertes mucho. Tengo una relación espectacular con mis otros dos compañeros. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp llamado «El trío de la discordia». Incluso fui a estudiar a casa de Melany, la actriz que interpreta a «Laura», junto con Hanuel, el actor que asume el papel de «Alejandro», para trabajar a solas y sacar mejor provecho a las escenas en común.

Estoy muy agradecida de haber coincidido con estos dos jóvenes actores tan talentosos, que siempre me apoyaron. Nos reíamos mucho en las escenas entre «Laura» y «Yanelis». Recuerdo una en la que tenía que decirle: ‘Tú no me engañas con esa cara de mosquita muerta’. No podía decir la frase sin reírme, pero al final salió bien y realmente disfrutamos el proceso.

También me hace muy feliz compartir este proyecto con colegas como Tahimí Alvariño, Leo Benítez y Bárbaro Marín, grandes actores a quienes veía desde niña y con quienes ahora comparto escena. Me resulta muy lindo ver mi nombre junto al de ellos. Les estoy muy agradecida, también a Tamara, por supuesto, y al resto del equipo. Espero que el público disfrute esta telenovela porque fueron meses de intensa entrega».

Nuevos proyectos, Darianis…

«En enero terminé el cortometraje «Northeimsund», dirigido por la cubana Ana Alpízar. Tuve solo una escena, pero creo que es uno de los trabajos más bellos que he hecho. Estoy muy satisfecha de haber asumido un personaje que se aleja completamente de mí y de todo lo que he interpretado hasta ahora. Fue un reto que me sacó de mi zona de confort y me recordó el verdadero significado de querer ser actriz.

En noviembre pasado concluí mi primer largometraje, «Guantanamera», una coproducción cubano-rusa que se estrenará en noviembre de este año. Ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Significó mi primera vez en un largometraje y fue un proceso súper emotivo. Tuve que viajar, enfrentar escenas de acción, trabajar durante meses… Todo esto cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Es un proyecto que me ha hecho muy feliz y, además, tuve el privilegio de interpretar a Eslinda Núñez en su juventud. Ese, sin dudas, es uno de los mayores premios que me deja esta película».

De Darianis Palenzuela queda mucho por contar, más ahora que ha aprendido a alternar su carrera como actriz con los desafíos de trabajar detrás de cámaras en la asistencia de dirección y producción. Experiencias que bien valdría la pena reservar para otro encuentro. Por ahora, nos quedamos con el «sabor» –medio amargo– que deja en «Sábados de gloria» su personaje de «Yanelis», otra convincente actuación de esta joven actriz, cuya relación con la televisión sigue siendo cíclica. Afortunadamente, la tenemos de vuelta.