Se protegen derechos de personas vulnerables en Cuba

La Defensoría del Ministerio de Justicia de la República de Cuba (Minjus), creada en 2023, es una institución dedicada a proteger y restablecer los derechos de personas en situación de vulnerabilidad sociojurídica.

De acuerdo con una publicación hoy en el perfil oficial de Facebook de esa institución cubana, su misión abarca a niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia o discriminación, garantizando acompañamiento integral, asesoramiento jurídico claro y defensa activa en procesos administrativos o judiciales.

El texto explica que con 580 defensores distribuidos en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, la entidad ofrece un servicio gratuito que se puede solicitar directamente por la persona afectada o por terceros conocedores del caso.

La Defensoría del Ministerio de Justicia desarrolla su labor en tres líneas fundamentales: acompañamiento integral durante los trámites administrativos y judiciales, que incluye apoyo emocional y psicológico, con el propósito de empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad.

También brinda asesoramiento jurídico claro y adaptado a cada caso, empleando recursos como la “lectura fácil” para garantizar la comprensión plena de los derechos y procesos.

Finalmente, sus juristas representan y defienden activamente a las personas en los procedimientos correspondientes, asegurando que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones ante la ley.

Aclara la fuente que la Defensoría, surgida del marco constitucional de 2019 y del Código de las Familias, ha atendido cientos de casos priorizando siempre el interés superior de la persona, especialmente de la infancia.

En ese sentido, acota el texto, mantiene un proceso de perfeccionamiento constante e intercambio de experiencias a nivel internacional.