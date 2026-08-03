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Bloqueo vs Cuba Internacional

Denuncia viceministro del Minrex doble rasero de mendaz informe de EE.UU.

PorAgencia Cubana de Noticias

Ago 3, 2026 #Cuba, #Minrex

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció el doble rasero del mendaz informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado en julio sobre Cuba.

El funcionario señaló este domingo, en la red social Facebook, que el documento intenta generar temor entre ciudadanos norteamericanos ante una supuesta amenaza proveniente de Cuba, sin ofrecer explicaciones que permitan comprender las acusaciones difundidas.

Al referirse a la admiración hacia Cuba de luchadores por los derechos civiles en Estados Unidos, indicó que el texto omite las injusticias que motivaron a numerosos ciudadanos a involucrarse en una batalla política y social de alcance nacional, con consecuencias de cárcel y muerte para muchos activistas.

Fernández de Cossío subrayó que el informe describe el respaldo solidario de Cuba a movimientos de liberación en África y contra el apartheid, pero evita mencionar el colonialismo y los regímenes racistas de Sudáfrica y la antigua Rhodesia, cuya permanencia estuvo vinculada al apoyo político, económico y militar de Estados Unidos y otras potencias.

El viceministro añadió que el documento refleja un doble rasero al referirse sin autocrítica a las actividades de espionaje de Estados Unidos contra Cuba, mientras acusa a la nación caribeña de acciones de inteligencia en territorio norteamericano, sin reconocer el derecho a la legítima defensa frente a la agresión de la mayor potencia militar y nuclear del planeta.

En su publicación, Fernández de Cossío subrayó que el voluminoso y mendaz informe del Departamento de Estado carece de explicaciones y pretende infundir miedo con acusaciones sin fundamento.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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