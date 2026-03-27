El compromiso de informar: periodismo sobre ruedas

Consciente de la importancia de la actividad física en cualquier etapa de la vida —y más aún después de los 65 años—, y ante la contingencia energética que enfrenta el país, emprendí un recorrido en bicicleta por la zona del Damuji, con la intención de mantener informado a Cienfuegos y al resto del país sobre el quehacer deportivo en la Perla del Sur.

El camino del periodista, aunque lleno de buenas intenciones, no siempre es bien recibido. Algunos llaman “locuras” a estas iniciativas, pero son parte del compromiso de informar.

En mi periplo en bicicleta desde Cienfuegos hasta Aguada de Pasajeros, con previo aviso a la Dirección de Deportes de Rodas, pasé más de dos horas en la sede de esa institución sin resultados. Sin embargo, el oficio me llevó hasta entrenadores locales con reconocido trabajo en ajedrez y karate. En este último conocí la historia de un niño con sobrepeso que, gracias al deporte, ha logrado compensar su condición, sin renunciar al empeño de seguir superándose.

Decidido a continuar informando sobre el quehacer deportivo en la zona Damuji y occidental de la provincia, seguí pedaleando hasta Aguada de Pasajeros. Allí también encontré cerrada la Dirección de Deportes. No obstante, gracias a la colaboración de una vieja conocida —subdirectora docente del instituto preuniversitario de ese territorio, con quien me unen lazos de trabajo de varios años— obtuve información sobre el desempeño de los estudiantes de la Escuela de Alto Rendimiento de la provincia, reubicados en esa localidad.

La insatisfacción de haber podido realizar solo un trabajo, después de pedalear casi 70 kilómetros, no me desanima. En tiempos de contingencia energética, no renuncio a continuar informando en bicicleta. En las próximas horas espero recorrer la zona del Mal Tiempo —Lajas, Cruces y hasta Palmira—, confiando en que no se repitan las dificultades encontradas en Rodas y Aguada de Pasajeros.

Palmira, mi terruño natal, despierta sentimientos más profundos. Como dijera el poeta: “Nadie es profeta en su tierra, y si lo hace en bicicleta, menos todavía.”