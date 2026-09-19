La Unión Eléctrica (UNE) anunció que en horas de la noche de este sábado el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) logró enlazarse en todo el país, luego de la desconexión ocurrida la víspera.

Ya en línea y generando de forma estable: Ciclo combinado de Boca Jaruco, 5 unidades con gas acompañante, dos unidades CTE del Mariel, dos unidades CTE Santa Cruz y unidades 3 y 4 CTE Céspedes, mientras en proceso de arranque: la unidad 1 de CTE Felton y unidad 6 de CTE Nuevitas.

Como consecuencia de las tensiones mecánicas generadas por la desconexión del SEN, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, registró averías en la caldera.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó a la prensa que iniciaron el proceso de enfriamiento y que presumen que se trata de ponchaduras en varios puntos del generador de vapor.

Aún cuando se logra la conexión total del SEN, proseguirán los cortes eléctricos debido a la insuficiente capacidad de generación provocada fundamentalmente por las limitaciones con combustibles.

EN CIENFUEGOS

La Empresa Eléctrica de Cienfuegos informó en la tarde de este sábado que actualmente cuentan con electricidad más de 20 circuitos y se encuentran en servicio los bombeos Damují y Paso Bonito para asegurar el abasto de agua en próximas horas.

La entidad recomienda a los clientes de esas zonas que por tratarse del restablecimiento del sistema y de microsistemas aislados, el servicio es más sensible a fluctuaciones y posibles fallas.

LA DESCONEXIÓN

La desconexión ocurrida en horas de la tarde de este viernes se produjo debido a disparos de las líneas de transmisión de 220 kV Matanzas – Cienfuegos y Matanzas – Santa Clara.

Además se identificaron condiciones meteorológicos inestables en la zona.

En un primer momento se produjo una división del sistema en las Zonas Oriental y Occidental, y unos minutas después se registró la desconexión total del SEN.