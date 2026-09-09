El 40 por ciento de la Tierra será árido para 2100

Se prevé que más del 40% de la superficie terrestre, excluyendo la Antártida, se vuelva árida para el año 2100.

Esto representa un aumento de 2,37 millones de kilómetros cuadrados con respecto al periodo de referencia 1994-2023.

Lo revela un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters y dirigido por la Academia China de Ciencias Forestales.

Australia será el país más afectado, al experimentar los cambios más pronunciados a lo largo del siglo, seguido por el este de Brasil y partes del norte y el sur de África «La expansión de las condiciones climáticas propias de las zonas áridas hacia regiones que antes eran más húmedas podría agravar la escasez de agua, la degradación de los ecosistemas y la desertificación, planteando desafíos para el desarrollo sostenible mundial», señalan los autores del estudio, encabezados por Yifei Cai.

Los investigadores recurrieron a un nuevo método que permite incorporar en las proyecciones los efectos del aumento de los niveles de CO2 atmosférico.

Aunque este gas es el principal motor del cambio climático, en realidad podría frenar la expansión de las zonas áridas.

Esto se debe a que, cuando las concentraciones de CO2 son elevadas, los poros microscópicos conocidos como estomas —situados en la superficie de las plantas— se cierran parcialmente, reduciendo así la transpiración y, por consiguiente, la pérdida de agua.

Esto explica por qué las estimaciones resultantes de este análisis son inferiores a las obtenidas en estudios anteriores.

Además, según los resultados obtenidos, las áreas que más se expandirán son las llamadas zonas «hiperáridas» —las regiones más secas de nuestro planeta—, donde el agua que se evapora del suelo y de las plantas supera en al menos veinte veces la precipitación anual.

Actualmente, estas zonas abarcan el 7,5 % de la superficie terrestre e incluyen, por ejemplo, el desierto del Sahara en África y el desierto de Atacama en Chile.