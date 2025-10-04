Despertar de madrugada: ¿casualidad? Por qué ocurre y cómo evitarlo

Despertarse en medio de la noche es un fenómeno común con el pasar de los años, pero si resulta difícil volver a conciliar el sueño podría tratarse de insomnio de mantenimiento del sueño (SMI, por sus siglas en inglés), informó este jueves New York Post, citando a especialistas.

El SMI a corto plazo suele vincularse a un acontecimiento estresante o a un cambio en la rutina del sueño. Sin embargo, ciertos problemas de salud, como la acidez estomacal, o trastornos del sueño pueden causar estos despertares nocturnos.

Los hábitos diarios también podrían ser un desencadenante del SMI. El navegar por Internet antes de dormir, el consumo de alcohol o drogas y algunos medicamentos con efectos estimulantes pueden dificultar que el sueño vuelva a consolidarse.

Otro factor que causa el SMI

Incluso tras abandonar las malas costumbres, el insomnio podría persistir. De acuerdo con los expertos, esto es lo que se conoce como excitación condicional, que ocurre cuando encontrarse en la cama, el dormitorio o el simple hecho de intentar dormir se convierten en señales que mantienen la mente alerta, lo que obstaculiza el inicio o sostenimiento del sueño.

Afortunadamente, existen formas de evitar que el SMI arruine el descanso. La neuróloga Meredith Broderick aconseja que «la higiene del sueño es la mejor herramienta para evitar que esto suceda».

Esto implica mantener horarios de sueño regulares, limitar estimulantes, reservar la cama únicamente para dormir, establecer rituales relajantes antes de acostarse. Broderick indica que, si se permanece despierto por cerca de 20 minutos, lo mejor es levantarse y realizar una actividad tranquila hasta que llegue nuevamente el sueño.