Destacan resultados de Cuba en sectores estratégicos

Fotos: Archivo ACN

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, aseveró que la nación caribeña mantiene resultados positivos en áreas estratégicas, pese a las campañas mediáticas en su contra.

En una publicación en Facebook, el dirigente señaló que cualquier observador externo podría verse influenciado por narrativas que describen una supuesta decadencia de Cuba; sin embargo, consideró que esa percepción queda desmentida por los reconocimientos de la isla en organismos internacionales.

Morales Ojeda recordó que la Organización Mundial de la Salud ha distinguido en diversas ocasiones la labor de los contingentes médicos cubanos por su participación en situaciones de desastre y en el enfrentamiento a epidemias.

Asimismo, resaltó el reconocimiento otorgado por la Unesco al método de alfabetización «Yo, sí puedo», aplicado en numerosos países y orientado a la enseñanza de jóvenes y adultos.

El dirigente también hizo referencia a los premios internacionales concedidos a instituciones científicas y pedagógicas cubanas por sus aportes a la investigación y la formación académica.

Respecto al ámbito deportivo, resaltó la trayectoria de Cuba en los Juegos Olímpicos y otras competiciones internacionales, donde acumula una significativa cantidad de medallas como resultado de una política sostenida de promoción del deporte y formación de atletas de alto rendimiento.

Según afirmó, estos resultados evidencian que el desarrollo humano, la educación universal, la salud pública, la investigación científica y el deporte constituyen pilares esenciales del proyecto social cubano.

Para el dirigente partidista, dichos logros son consecuencia de décadas de inversión en la preparación de la población y de la voluntad de preservar las conquistas sociales, pese a las dificultades económicas y al impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos.