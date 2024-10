Los días de gloria

Han sido días aciagos. Más que de resistencia, de dolor, de expectativas, incluso de maldecir una y mil veces, por no contar con un servicio indispensable en casa, también hacia fuera, porque la evolución económica del país, depende totalmente de la electricidad, que no hubo.

¿Culpas? De todo tipo, pero buscar culpables y llevarlos a la picota pública no es la solución, el asunto que apremia es buscar al menos un aliciente. Se habla de planes, proyectos o estrategias a mediano y largo plazo, pero la gente no descansa, no rinde y por muchas esperanzas que se tengan, el ahora mismo es un problema en la economía familiar.

Pero en medio de tantas vicisitudes, algunos estuvieron más desvelados que nunca, más preocupados que cada día, más atentos que lo habitual y es lógico, tenían sobre si la responsabilidad de responderle a un pueblo, a su gente cansada, agobiada. Los trabajadores del sector eléctrico se crecieron, han tenido sus días de gloria, más allá de la rutina diaria.

Para ellos se pidió el reconocimiento público a una hora de la noche cuando quizá muchos, muchísimos cubanos no tendrían corriente. La interpretación del gesto fue múltiple, como diverso es este pueblo de gigantes, capaz de soportar pesados fardos, esos que en estos últimos tiempos han cobrado dimensiones enormes, como consecuencia de la lista es larga

En lo personal creí justo reconocer públicamente con un gesto ya probado el aplauso- a quienes han hecho, indudablemente, una proeza técnica y humana, nuestros trabajadores del sector eléctrico, más allá de cualquier otra consideración.

También coincido con aquellos que pidieron el encomio popular para el pueblo cubano y es justo, siempre que de proezas se trata, recuerdo las palabras de Fidel: Un pueblo como este merece un lugar en la gloria, un pueblo como este merece un lugar en la historia, un pueblo como este merece la victoria Somos únicos, que nadie lo dude.