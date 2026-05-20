Díaz-Canel sobre la acusación contra Raúl en EE.UU: «Acción política, sin ningún basamento jurídico»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó como una «acción política» la acusación presentada hoy por la Justicia de EE.UU. en contra del exmandatario y líder de la Revolución Raúl Castro.

«Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió el mandatario en su cuenta en X.

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2026

Agrega Díaz-Canel que la medida, además, «solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo».

En contexto

La Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro, y a otras cinco personas por presuntamente haber causado la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses en 1996 durante el derribo de dos aeronaves de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate. Desde entonces, La Habana ha insistido en que se trató de dos aviones que incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo.

Según declaraciones del fiscal general (E) de EE.UU., Todd Blanche, el líder cubano está acusado de asesinar a ciudadanos estadounidenses y de otros delitos, a partir de una causa presentada en el distrito judicial de Miami el 23 de abril de 2022. Washington alega que se trataba de aviones civiles que, al momento de ser interceptados, volaban en el espacio aéreo internacional.

Cuba advirtió en repetidas ocasiones a EE.UU. para que detuviera las decenas de vuelos ilegales sobre su territorio, que se produjeron durante 20 meses. Ante la falta de respuesta de Washington, el 24 de febrero de 1996, la Fuerza Aérea Cubana procedió a derribar las aeronaves que consideraba hostiles.

Las denuncias de La Habana fueron remitidas por escrito ante las autoridades estadounidenses y dieron cuenta de más de 25 violaciones al espacio aéreo, entre 1994 y 1996.

Los aviones invasores formaban parte de la organización ‘Hermanos al Rescate’, creada en Miami y liderada por José Basulto, un agente de la CIA que planificó varias acciones para derrocar al Gobierno y que es señalado de haber planificado diversos atentados contra el líder revolucionario Fidel Castro.