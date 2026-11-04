Díaz-Canel aborda en espacio radial Criterio Compartido situación con el abasto de agua

El espacio radial Criterio Compartido, que se transmite los miércoles a las 7:15 a.m. con frencuencia quincenal, con la presencia del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio continuidad durante su cuarta emisión a la situación con el abasto de agua en el país, atendiendo a las inquietudes recibidas en relación a la falta prolongada del servicio, dependencia de las pipas, salideros, falta de respuesta de los organismos competentes, y maltrato a la población.

Díaz-Canel intercambió con Yosvany Rubí, director de Aguas de La Habana, y Antonio Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

El mandatario enfatizó en la responsabilidad de las instituciones en la atención a las quejas de la

población. Advirtió que la respuesta institucional debe alcanzar también a quienes no llaman, no consiguen comunicarse o no pueden escuchar el programa.

“La atención a un caso y su solución no puede depender de la visibilidad mediática de una persona”.

Explicó que Criterio Compartido debe contribuir a multiplicar una forma de actuar basada en escuchar, visitar, evaluar, buscar soluciones y asumir la condición de servidores públicos. La atención a los problemas de las personas, remarcó, constituye un deber institucional permanente

Desde la localidad habanera de Mantilla se transmitió un reportaje, en el que se enfatizará en el programa integral para la recuperación del servicio.

Fragmento del programa Criterio Compartido, emisión 04