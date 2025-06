Díaz-Canel destaca aportes de economistas cubanos al desarrollo

El presidente Miguel Díaz-Canel subrayó este viernes el compromiso y las aportaciones de los economistas cubanos y su papel crucial en el desarrollo sostenible del país, y de las ciencias sociales en ese ámbito.

Durante una intervención en el IX Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) que concluyó hoy, el mandatario resaltó la importancia de la resistencia y la creatividad en la superación de los retos económicos actuales, con el apoyo de la organización y su contribución con rigor científico y profesionalidad.

“Aquí no hay nadie vencido, aquí no hay nadie derrotado, aquí no hay nadie amilanado, aquí estamos conscientes de que tenemos que resistir, pero no es resistir aguantando, es resistir avanzando”, apostilló.

Díaz-Canel enfatizó que los documentos discutidos en el Congreso identifican adecuadamente los problemas estructurales de la economía cubana y proponen soluciones, a los cuales calificó como la mejor caracterización de las distorsiones de la economía y sus problemas estructurales, texto que incluye, además, propuestas de trabajo.

Sobre el documento de la ANEC, consideró que se trata de una guía y apoyo al Programa de Gobierno para su implementación para eliminar distorsiones en la economía y reimpulsar la economía.

Es necesario, dijo, fortalecer la ANEC, involucrar a sus miembros en las decisiones gubernamentales, para con unidad y participación dentro de la asociación promover el desarrollo del socialismo y la soberanía económica.

Propuso el mandatario que la Asociación defina los tres pilares promovidos en la gestión del gobierno: transformación digital, ciencia e innovación, y la comunicación.

Al referirse a la transformación digital de la sociedad, remarcó que es una manera de imprimirle más productividad y mejores rendimientos a todos los procesos productivos de servicios económicos y sociales; la investigación científica debe traducirse en innovación para resolver esos problemas, agregó.

Unido a la comunicación política, institucional y social efectiva de políticas y medidas como elemento crucial para generar comprensión y apoyo entre la población, pues pueden tener efectos negativos. De ahí que sea un elemento fundamental para apoyar desde la comprensión consciente, afirmó.

Igual ocurre dijo, con la comunicación en temas económicos, primero hay que aportar cultura económica a la población, para mayor comprensión de los problemas existentes y lograr más apoyo para en los procesos de soluciones.

Otro de los temas abordados por el presidente fue la relevancia de fortalecer los sistemas productivos locales, la participación de la academia en el desarrollo territorial, y la importancia de fomentar un pensamiento crítico desde la economía política.

El mandatario también destacó la relevancia de involucrar a los estudiantes en los procesos económicos y sociales del país, vínculos que contribuirán a la formación integral de los jóvenes, y responderán a las demandas actuales del entorno.

De manera similar señaló la importancia de incluir a las ciencias sociales en todos los análisis para lograr soluciones integrales a los temas económicos. Es necesario una visión social o ese conocimiento.

Muchas veces cuando se implementan medidas que no tienen los resultados esperados es porque faltó el análisis de las premisas sociales y la manera de comunicar las soluciones económicas, reflexionó.

Al concluir su intervención en el Congreso, Díaz-Canel expresó que “más que todo es un llamado a la acción, a cómo conjugamos las necesidades, las potencialidades y también la variable tiempo, que ustedes muy bien la han definido y cómo tenemos que imprimir otro ritmo para la solución”.