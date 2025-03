Presidente de Cuba instó a utilizar la IA para la emancipación

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a utilizar la Inteligencia Artificial (IA) en favor de las causas de los pueblos, frente a los propósitos de potencias hegemónicas capitalistas de perpetuar su dominio.

En diálogo con una representación de los cerca de 400 participantes de 47 países en el recientemente concluido Coloquio Patria, afirmó que esa tecnología debe convertirse en un campo de batalla ideológico por la justicia.

No estamos hablando de una herramienta más, es el umbral de un nuevo paradigma que va a tener una influencia real en lo humano, en lo político, en lo económico y lo social, apuntó en el contacto efectuado el pasado 19 de marzo y transmitido esta jornada por la televisión nacional.

En el podcast Desde la Presidencia, divulgado también en Youtube, el mandatario alertó que, como toda revolución tecnológica, el uso de la IA no es neutral, y detrás de cada algoritmo, sistema, proceso de entrenamiento, hay una lucha de poder.

Los mismos que ayer colonizaron territorios y hoy saquean recursos, buscan controlar nuestro mundo con la inteligencia artificial para imponer su dominio, afirmó.

Señaló que el sur global debe unirse para crear marcos comunes, alianzas de países, con el fin de democratizar la IA con principios de participación, transparencia, justicia, antiimperialismo, con cultura, ciencia e ideas.

Debe ser nuestra herramienta de descolonización para mapear desigualdades, democratizar el conocimiento y organizar la resistencia global, dijo.

Apuntó que ésta no es una lucha nueva, “es la misma batalla de siempre contra el imperio usando otras armas, y ya llegamos a un punto en el que el debate no es si la vamos a usar o no, el debate una vez más es cómo nos apropiamos de ella y cómo la hacemos nuestra”.

En el encuentro, el jefe de Estado reiteró la denuncia sobre la campaña mediática que enfrenta esta nación caribeña, que –dijo- tiene hoy como foco de atención en el intento de desprestigiar la labor de las brigadas médicas cubanas en el extranjero.

Tal colaboración de salud es expresión de los principios de la Revolución, “que son principios martianos, que son principios fidelistas, y son principios que reflejan lo mejor de nuestro pueblo cubano”, apuntó.

En ese sentido, Díaz-Canel instó a convertir al coloquio Patria en una plataforma integrada para la emancipación y contra la colonización cultural.

Nos toca decidir, y es una responsabilidad histórica, si vamos a permitir que la IA sea un arma de los poderosos o un puente hacia un mundo donde la tecnología libere y no esclavice, expresó.