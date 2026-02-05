Los puntos clave de la comparecencia de Miguel Díaz-Canel con los medios

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, respondió este jueves a las preguntas de los medios nacionales y extranjeros, tocando diversos temas candentes.

En el inicio de la conferencia, el mandatario abordó el tema del «colapso» hacia el cual insiste EE.UU. en llevar a la isla caribeña para «derrocar a la Revolución cubana».

«El colapso está muy relacionado con la teoría del Estado fallido y con todo un grupo de construcciones con que el Gobierno de los EE.UU. ha tratado de caracterizar la situación cubana», manifestó.

En ese sentido, insistió en que Washington ha trabajado en «dos direcciones» para buscar un cambio en la isla, que son «la asfixia económica», con el bloqueo que mantiene desde la década de 1960, y «la agresión militar».

Por tanto, indicó que ante esa realidad, no hay un «Estado fallido», como ha pretendido teorizar o construir EE.UU., sino que «lo que hay es un Estado que ha tenido que enfrentar con mucha resistencia las máximas presiones, no de cualquiera, las máximas presiones para la asfixia económica de la principal potencia del mundo».

Así, frente a ello, Díaz-Canel señaló que está la «resistencia» de Cuba. «Ante el colapso está el concepto de la resistencia, de la resistencia creativa, que tiene que ver con defensas de ideas en las que creemos, con defensas de convicciones en las que creemos, con una convicción de victoria en la que también creemos», enfatizó.

Dispuesto al diálogo

Pese a ello, el presidente declaró que La Habana está presto a conversar con Washington. «Cuba está dispuesta a un diálogo con los EE.UU., a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar», comentó.

Sin embargo, dejó claro que este diálogo debe ser «sin presiones» y «sin precondicionamientos», sino que debe desarrollarse «en una posición de iguales», respetando la soberanía de la nación caribeña y sin interferir en sus asuntos internos.

En días pasados, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, afirmó que su país estaba «negociando» con «líderes cubanos»; no obstante, ha sido desmentido por La Habana.

Estos intercambios de postura se presentan después de que el pasado 29 de enero, el inquilino de la Casa Blanca firmara una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. Y, ante ello, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana.

«Nosotros no somos una amenaza para los EE.UU.», recalcó Díaz-Canel este jueves en su conferencia de prensa, donde calificó como «una desfachatez, una inmoralidad» que Washington acuse a Cuba de patrocinar el terrorismo mundial. «Es una manipulación, es una mentira, es una calumnia», agregó.

En contraparte, Díaz-Canel apuntó a EE.UU. como uno de los países que apoyan el «terrorismo de Estado» en el mundo.

«¿Cuál es el principal Estado que en el mundo sí es un peligro para la seguridad del mundo, para la paz del mundo? EE.UU., esa es la visión que yo tengo sobre este tema», expresó.

Relación con Venezuela

Durante su intervención, el mandatario también abordó la relación con Venezuela, que ha sido manejada por distintos sectores como un vínculo de «dependencia», que se habría debilitado tras las acciones del pasado 3 de enero, cuando EE.UU. atacó Caracas y secuestró al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

«Muchos tratan de verla como una relación de dependencia entre dos países y con eso lo que hacen es restringirla, reducirla a un intercambio de mercancías y servicios, y esa no es la realidad«, expresó Díaz-Canel.

Explicó que desde que Hugo Chávez encabezó la Revolución Bolivariana a principios de siglo en Venezuela, «se tejió toda una relación de cooperación, de colaboración, con principios solidarios, sobre todo de integración, de complementariedad como dos países hermanos, amigos, que podían aprovechar las potencialidades de cada uno». Así, detalló que surgió, hace más de 25 años, un convenio de colaboración integral, que abarca «muchas esferas», en materia de energía, soberanía alimentaria, educación, alfabetización, industria, minería, telecomunicación, entre otras.

Añadió que esa relación también incluyó el suministro de «una parte importante de las necesidades de combustible» que tiene la isla. No obstante, indicó que eso había ido disminuyendo porque, como es de conocimiento público, Venezuela también fue sometida a sanciones.

Además, el suministro se vio muy afectado desde que EE.UU. comenzó el «bloqueo energético» y «el bloqueo naval» a Venezuela el año pasado. A ello se suma, la reciente orden ejecutiva de Trump, mediante la cual «amenaza» con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

El mandatario, entonces, abordó cómo seguirá el vínculo con Caracas. «El futuro de las relaciones de Venezuela está en la manera en que seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente de Venezuela, que ha sido agredida, que ilegalmente le secuestraron al presidente y a su esposa y los mantienen en una prisión en EE.UU.», expresó.

«Cuba no está sola»

En medio de todo este panorama del recrudecimiento del ataque de EE.UU. contra la isla caribeña, Díaz-Canel enfatizó que «Cuba no está sola».

«En un momento como este, hay mucha gente, gobiernos, países e instituciones, empresas que están dispuestas a trabajar con Cuba y que ya nos han hecho llegar vías, mecanismos, intenciones de cómo podemos hacer», mencionó.

En ese sentido, agradeció el apoyo de países como Rusia, China y varios de América Latina que continúan estrechando sus lazos con Cuba, a pesar de las presiones estadounidenses.