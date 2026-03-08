Perlavisión

Dialoga Díaz-Canel con una representación de mujeres cubanas

Mar 8, 2026 #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #Mujeres

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, dialogó este sábado con una representación de mujeres cubanas, a pocas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, informó la Presidencia de Cuba desde sus redes sociales.

En la reunión participaron Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

«Siempre enaltece, emancipa, nos llena de emoción y nos arraiga las convicciones, dialogar con las mujeres cubanas», expresó el Presidente al inicio del encuentro.

El mandatario destacó la importancia de defender las conquistas alcanzadas por las mujeres en la Revolución y exhortó a continuar combatiendo cualquier vestigio de discriminación.

Díaz-Canel abordó la situación del país marcada por el bloqueo energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, y reiteró que Cuba no renunciará a sus sueños.

Convocó a una mayor participación femenina en todas las tareas, especialmente en las comunidades.

Las federadas compartieron experiencias de trabajo y vida, con énfasis en el enfrentamiento a las drogas, el embarazo en la adolescencia, la violencia con enfoque de género, el Programa Materno Infantil y proyectos comunitarios.

También señalaron la necesidad de revitalizar la FMC para fortalecer su papel en la sociedad.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

