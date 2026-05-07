Presidente de Cuba evalúa avances de Red Juvenil Comunitaria

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel evaluó los avances de la implementación de la Red Juvenil Comunitaria durante un encuentro con dirigentes juveniles y estudiantiles, informó el diario Granma.

La primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez, informó que en estas cuatro semanas de trabajo se han realizado 135 encuentros a nivel municipal y resultan estratégicas las alianzas con cada ministerio.

Destacó la importancia de que cada consejo popular sea apadrinado por una empresa, así como la elaboración de diagnósticos sobre los principales problemas comunitarios.

En este sentido, Díaz-Canel recordó las tareas propuestas en marzo relacionadas con defensa, batalla energética, producción, economía, comunicación, movilización popular, formación ideológica, solidaridad, creatividad cultural y batalla de los símbolos. «En todos los lugares hay algo que embellecer, hay alguna institución que mejorar», afirmó.

El mandatario subrayó que sin el mapa de los problemas de una comunidad será difícil lograr resultados, y aseguró que con la fuerza de los jóvenes se imprimirá otro ritmo de trabajo al escenario comunitario.

Asimismo, el segundo secretario de la UJC, Yaliel Cobo, destacó el valor formativo del trabajo comunitario, mientras el presidente del Movimiento Juvenil Martiano, Danhiz Díaz Pereira, explicó que se ha seguido el principio de acompañar a las estructuras de cada consejo popular.

El general de División José Antonio Carrillo, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), subrayó dos premisas clave para el éxito de la red: la participación de todos y hacer en cada comunidad aquello que la comunidad quiere.

Mientras que, el coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, destacó la gran fuerza de la juventud movilizada junto a los actores y entidades comunitarias para que las cosas funcionen mejor.

Díaz-Canel insistió en mantener este tipo de intercambios con sistematicidad para que ningún problema concerniente a la vida cotidiana quede exento de análisis.