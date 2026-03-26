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Informa Comercio sobre distribución en Cienfuegos de donativo de México (+📹)

PorRedacción Perlavisión

Mar 26, 2026 #Comercio Cienfuegos, #distribución, #donativo, #México

Ya se encuentra en Cienfuegos la totalidad del envío correspondiente a nuestro territorio del donativo procedente de México, destinado a proteger a nuestras familias más vulnerables.

Desde el Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos, ofrecen en sus perfiles en redes sociales detalles sobre la distribución de estos productos, que serán destinados con prioridad a embarazadas, niños con bajo peso y talla, núcleos vulnerables, centros educativos y de salud, así como hogares sin amparo familiar.

Relación de productos y modo de distribución:

🥗 Ensalada de Vegetales (220 g)
· 2 unidades: Embarazadas, niños con bajo peso y núcleos vulnerables.
· 1 unidad: Niños de 0 a 13 años y mayores de 65 años.
· 2,000 unidades: Centros de Educación, Salud y otros priorizados.

🐟 Sardinas (450 g)
· 2 unidades: Embarazadas, niños con bajo peso y talla, y núcleos vulnerables.
· 1 unidad: Niños de 0 a 13 años y mayores de 65 años.

🍛 Lentejas (1 kg)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.

🫒 Aceite (850 ml)
· 1 unidad: Niños de 0 a 6 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla.
· 150 unidades: Centros de Educación, Salud y otros priorizados.

🍪 Galletas María (160 g)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
· 180 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.

🍑 Durazno (820 g)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
· 30 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.

🐟 Atún (140 g)
· 2 unidades: Núcleos vulnerables y embarazadas.
· 140 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.

🍚 Arroz (1 kg)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
· 25 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.

🫘 Frijoles Rojos (430 g)
· 1 unidad: Embarazadas.
· 30 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.

🍪 Galletas Saladas (175 g)
· 1 unidad: Niños de 0 a 13 años, embarazadas y núcleos de Rodas.
· 2 unidades: Núcleos vulnerables.
· 100 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.

🫘 Frijol (1 kg)
· 1 unidad: Niños de 2 a 6 años y niños con bajo peso y talla.

🍫 Choco Kiwi (350 g)
· 1 unidad: Niños menores de 2 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla.

El reporte en vídeo:

Tras el arribo a los almacenes cienfuegueros del donativo fruto del gesto solidario del pueblo de México, nuestra periodista Mayelín del Sol obtuvo otras precisiones sobre la distribución en la red de Comercio.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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