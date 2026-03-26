Informa Comercio sobre distribución en Cienfuegos de donativo de México (+📹)

Ya se encuentra en Cienfuegos la totalidad del envío correspondiente a nuestro territorio del donativo procedente de México, destinado a proteger a nuestras familias más vulnerables.
Desde el Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos, ofrecen en sus perfiles en redes sociales detalles sobre la distribución de estos productos, que serán destinados con prioridad a embarazadas, niños con bajo peso y talla, núcleos vulnerables, centros educativos y de salud, así como hogares sin amparo familiar.
Relación de productos y modo de distribución:
🥗 Ensalada de Vegetales (220 g)
· 2 unidades: Embarazadas, niños con bajo peso y núcleos vulnerables.
· 1 unidad: Niños de 0 a 13 años y mayores de 65 años.
· 2,000 unidades: Centros de Educación, Salud y otros priorizados.
🐟 Sardinas (450 g)
· 2 unidades: Embarazadas, niños con bajo peso y talla, y núcleos vulnerables.
· 1 unidad: Niños de 0 a 13 años y mayores de 65 años.
🍛 Lentejas (1 kg)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
🫒 Aceite (850 ml)
· 1 unidad: Niños de 0 a 6 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla.
· 150 unidades: Centros de Educación, Salud y otros priorizados.
🍪 Galletas María (160 g)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
· 180 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.
🍑 Durazno (820 g)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
· 30 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.
🐟 Atún (140 g)
· 2 unidades: Núcleos vulnerables y embarazadas.
· 140 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.
🍚 Arroz (1 kg)
· 1 unidad: Niños con bajo peso y talla.
· 25 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.
🫘 Frijoles Rojos (430 g)
· 1 unidad: Embarazadas.
· 30 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.
🍪 Galletas Saladas (175 g)
· 1 unidad: Niños de 0 a 13 años, embarazadas y núcleos de Rodas.
· 2 unidades: Núcleos vulnerables.
· 100 unidades: Hogar de niños sin amparo familiar.
🫘 Frijol (1 kg)
· 1 unidad: Niños de 2 a 6 años y niños con bajo peso y talla.
🍫 Choco Kiwi (350 g)
· 1 unidad: Niños menores de 2 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla.
El reporte en vídeo:
Tras el arribo a los almacenes cienfuegueros del donativo fruto del gesto solidario del pueblo de México, nuestra periodista Mayelín del Sol obtuvo otras precisiones sobre la distribución en la red de Comercio.