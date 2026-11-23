(Escrito por: Félix A. Correa Álvarez)

Más de treinta años después de participar en Divas por amor, el documental de Adolfo Llauradó que reunió en 1995 a once grandes actrices cubanas, Verónica Lynn sigue en escena. Entonces aseguraba que no se sentía vieja; hoy, a sus 95 años, continúa siendo una de las presencias imprescindibles de la actuación en Cuba.

Verónica Lynn (San Diego de los Baños, 1931). Foto: Liesther Amador.

En 1995, Adolfo Llauradó reunió frente a su cámara a once mujeres que habían hecho de la actuación una manera de vivir. Provenientes del teatro, el cine, la televisión y la radio, aquellas artistas compartieron recuerdos, experiencias, anécdotas y reflexiones sobre una profesión que las había acompañado durante buena parte de sus vidas. El documental se llamó Divas por amor y terminó convirtiéndose también en un valioso testimonio de la memoria artística cubana.

Más de treinta años después, de aquellas once protagonistas solo dos permanecen físicamente junto a nosotros: Odalys Fuentes y Verónica Lynn. Esta última, que entonces hablaba del paso del tiempo con una naturalidad desarmante, continúa siendo una mujer de escenario. A sus 95 años, su presencia artística desmiente cualquier idea de retiro definitivo y devuelve actualidad a una de las frases que dejó en aquel encuentro: «Yo me he montado en el tiempo para que no me pase por encima, sino yo para ir junto con él».

Quizás no exista mejor manera de acercarse a Verónica que regresar a esas imágenes. Allí aparece una mujer que mira hacia atrás sin nostalgia paralizante, que recuerda los comienzos y reconoce en ellos los pequeños acontecimientos que terminaron definiendo su destino.

Verónica Lynn y Pedro Álvarez, su esposo y compañero en escena. Foto: Agencia Actuar

«Cuando yo todavía soñaba con ser actriz, precisamente en aquella esquina me tropecé con un actor, en este momento muy famoso, era uno de los galanes. Lo vi por primera vez y al cabo de los años trabajamos juntos», recuerda en el documental.

Aquel encuentro tendría su continuidad en el teatro Prometeo, bajo la dirección de Francisco Morín, cuando participó en Delito en la isla de las cabras, de Ugo Betti. Una obra importante para su carrera y también para su vida personal, pues fue allí donde conoció a Pedro Álvarez, quien sería su compañero durante 31 años.

Verónica evoca incluso la primera invitación que recibió de aquel hombre: ir al cine América para ver una película protagonizada por Grace Kelly, Alta sociedad. Un recuerdo aparentemente pequeño que, tantos años después, conserva la frescura de las historias que permanecen intactas en la memoria.

Volver a aquella esquina después de tanto tiempo le provocaba una emoción especial. «Es lindo después de pasar tanto tiempo volver a esa esquina. ¡Cómo pasa el tiempo! Ya sé, cuarenta y dos años que empecé a trabajar como actriz», comentaba entonces.

Verónica Lynn en Aire frío, de Virgilio Piñera, 1962.

Había transcurrido más de medio siglo desde sus primeros acercamientos al arte. Nacida el 7 de mayo de 1931 en San Diego de los Baños, Pinar del Río, Verónica Lynn había recorrido un camino que comenzó con el sueño infantil de convertirse en actriz y que debió abrirse paso entre responsabilidades familiares y trabajos que le permitieran ayudar en casa.

Su primer encuentro con la interpretación ocurrió en una escuela de monjas, donde le correspondió representar un personaje masculino. Aquella experiencia fue apenas el comienzo de una trayectoria que, desde los años cincuenta, la llevaría a ocupar un lugar relevante en la escena cubana.

En el documental, cuando la conversación se dirige hacia la edad, Verónica responde con una reflexión que hoy adquiere otra dimensión: «Yo nada más que me siento vieja cuando me veo en pantalla o me miro al espejo; de lo contrario…».

No se trataba de negar el paso de los años, sino de encontrar una manera propia de relacionarse con ellos. Su explicación era sencilla y contundente: no permitir que el tiempo la dejara atrás, sino avanzar a su lado.

Enrique Pineda Barnet y Verónica Lynn en el rodaje de La Bella del Alhambra.

A sus 95 años, aquella afirmación parece resumir una filosofía de vida. Jubilada, pero nunca retirada del todo, ha seguido vinculada a los escenarios, las cámaras y los espacios de creación. Su permanencia no responde únicamente a la voluntad de continuar trabajando, sino a una relación profunda con una profesión que ha sido, desde siempre, parte de su identidad.

También en Divas por amor se detuvo a recordar algunos de los personajes que marcaron su carrera. No quiso establecer una clasificación de favoritos. Prefería hablar de aquellos que conservaba con especial cariño por sus complejidades y por el desafío que significaron como actriz.

«Bueno, yo no diría favoritos. Yo diría que son personajes que recuerdo con mucho cariño. Porque fueron personajes que tenían muchas complejidades. Era un verdadero reto enfrentarlos», explicaba.

Entre ellos mencionaba a Ágata, de Delito en la isla de las cabras, y, por supuesto, a Camila, de Santa Camila de La Habana Vieja, de José Ramón Brene. Sobre esta última no tenía dudas: «Yo digo que mi carrera es antes de Camila y después de Camila».

Y es que Camila no fue simplemente otro personaje en su trayectoria. Su interpretación se convirtió en uno de esos acontecimientos que marcan para siempre la relación de un actor con su público y con su oficio. La obra dejó una huella profunda en el teatro cubano y Verónica hizo de aquella mujer una creación memorable, de esas que trascienden las temporadas y permanecen en la memoria de varias generaciones.

Verónica Lynn y Alden Knight en Candelaria.

Discípula del método de Konstantin Stanislavski, ha defendido siempre una actuación construida desde la verdad, el rigor y la comprensión profunda del personaje. Su paso por las tablas incluye títulos como Aire frío y ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, mientras que la televisión la convirtió en un rostro familiar para millones de cubanos.

Doña Teresa, en Sol de batey, es uno de esos personajes que todavía despiertan comentarios entre los espectadores. La actriz ha contado con humor cómo algunas personas la reconocen por la calle como «la mala de los pajaritos», prueba de que sus interpretaciones han conseguido instalarse en el imaginario popular.

En el cine también dejó momentos significativos, desde Una pelea cubana contra los demonios, de Tomás Gutiérrez Alea, hasta La bella del Alhambra, además de Lejanía, Video de familia y Las noches de Constantinopla. La radio, por su parte, le permitió explorar las posibilidades expresivas de la voz, mientras que la docencia le abrió otro camino para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones de actores.

Junto a Pedro Álvarez fundó el grupo Trotamundos, una experiencia que amplió su relación con el teatro y reafirmó su voluntad de continuar creando. Porque en Verónica Lynn la actuación nunca ha sido solamente una profesión: también ha sido una forma de entender la existencia.

Su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Teatro y de Televisión y la Orden Alejo Carpentier. Sin embargo, más allá de los galardones, hay una frase suya que permite comprender la dimensión íntima de ese recorrido: «Soy la mujer más dichosa del mundo porque logré ser lo que siempre quise: actriz».

Verónica y Jorge Luis de Cabo, el Federico de Frijoles colorados. Foto: Renata Cruz.

Cuando Adolfo Llauradó reunió a aquellas once mujeres, probablemente ninguno de los participantes podía imaginar el valor documental que adquirirían sus testimonios con el paso de las décadas. Hoy, volver a escucharlas es reencontrarse con una parte de la historia cultural cubana, pero también con las vidas que hicieron posible esa historia.

Verónica Lynn continúa siendo una de sus protagonistas. La niña que soñaba con ser actriz, la joven que encontró su camino en el teatro Prometeo, la mujer que dio vida a Camila y a tantos otros personajes, es también aquella que, frente a la cámara de Llauradó, se negaba a dejarse alcanzar por el tiempo.

Y ahora que esta serie de artículos llega a su final, resulta inevitable regresar a la última imagen de Divas por amor. La cámara conserva sus rostros, sus voces y aquella caminata colectiva por la Avenida 23 hasta el Malecón. El aplauso parece acompañarlas todavía. Y mientras las vemos avanzar, vestidas de blanco y tomadas de las manos, uno podría imaginar que no caminan hacia el final de una película, sino hacia la eternidad.

Porque las divas, cuando han entregado su vida al arte, nunca terminan de marcharse.