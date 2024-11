Documental Jíbaro suma otro lauro y se alza con Gran Premio de Surimagen 2024

El documental Jíbaro, del realizador santiaguero Osmany Sánchez Arañó sumó otro lauro al conquistar el Gran Premio de la novena edición del Festival Surimagen 2024, concluido el pasado viernes 22 de noviembre en la ciudad de Cienfuegos.

Seleccionado por la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica como Mejor documental cubano exhibido durante el 2023, Jíbaro narra la historia de Yamíl Alessander, joven transgénero, víctima de la exclusión y la no aceptación en la Sierra Maestra.

Producido por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y Champola Films, este documental de 22 minutos, ganó el pasado año el premio “Cine Invisible”, del festival de cine social de Bilbao.

En 2021, resultó igualmente ganador junto a otros dos proyectos, del concurso de cortometrajes por la igualdad, la no discriminación y los derechos de la comunidad LGTBIQ+, convocado por el ICAIC.

Sánchez Arañó es graduado del ISA, en Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, con perfil en la dirección de fotografía. Entre 2006 y 2016 formó parte del Telecentro Palma TV en Palma Soriano, Santiago de Cuba.

«Partimos de un pensamiento martiano: “Todo lo que divide a los hombres, todo lo que los específica, aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad”. Y decidimos, entonces, no abordar sus interioridades domésticas, pues comer y beber es parte de muchas necesidades fisiológicas que generalmente no se filman. Partiendo del respeto hacia una niña cuya elección o posicionamiento moral está en el futuro, acordamos sostener la no aparición en imágenes de su hija. Colegiamos entre equipo y protagonista lo oportuno para un documental tan intimista de no sumar terceros”, explicó el realizador a Erian Peña Pupo, luego de conocer la presencia de Jíbaro en la 24 edición del Havana Film Festival de Nueva York.