Doimeadiós: Cienfuegos es una plaza importante para el teatro cubano

Cienfuegos es reconocida por artistas cubanos e internacionales como una de las plazas más importantes del monólogo en la nación caribeña, asegura el destacado actor y humorista Osvaldo Doimeadiós.

“Cienfuegos es una plaza importante para para el espectáculo unipersonal, para el teatro y las artes en sentido general, una plaza probada donde hay un público muy exigente, que está acostumbrado a consumir este tipo de espectáculos y que a su vez es un público que yo te diría crítico, muy conocedor, porque ha visto en todos estos últimos 15 años, muchos espectáculos de esta naturaleza”, expresó a medios locales.

Doimeadiós mereció en 2007 el Gran Premio de actuación masculina, durante el Tercer Festival del Monólogo, celebrado en la Perla del Sur, por Santa Cecilia, de Abilio Estévez., una puesta en escena que, de acuerdo con el jurado de esa edición, “interpreta con magistral cubanía la integración de los recursos expresivos donde las voces de la memoria alcanzan resonancias de alto valor estético”.

El también Premio Nacional del Humor 2012 seleccionó al teatro Tomás Terry, de Cienfuegos como segundo escenario para mostrar el espectáculo unipersonal El Nombre de Juana, obra que nos acerca a facetas de la vida de la popular artista Juana Bacallao, fallecida en 2024.es el guionista y director de esta pieza que interpreta Monse Duany. “No es la primera vez que yo trabajo con Monse, había hecho otro trabajo con ella en el 2015, y yo no sé por qué extraña razón un día estábamos conversando y le dije Monse, yo creo que tú tienes que hacer algo sobre Juana Bacallao, y ahora se ha hecho realidad, estamos trabajando desde el mes de mayo aproximadamente en este proyecto”.

Reconocido con la Distinción por la Cultura Nacional conferida por el Ministerio de Cultura de Cuba, Graduado del Instituto Superior de Arte y fundador del legendario grupo Sala-Manca a finales de los años ochenta, Osvaldo Doimeadiós ha marcado hitos en la escena humorística teatral y televisiva, con personajes inolvidables como Margot y Feliciano.